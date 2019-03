“Brexit”: el euroescepticismo cambia de estrategia

Todavía no hay un plan en referencia a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Bruselas pone dificultades y la Cámara de los Comunes británica se opuso al acuerdo propuesto por la primera ministra Theresa May. ¿Qué significa esta situación ahora para la UE?

Nicolai von Ondarza*: Desde Bruselas dicen que se hizo todo lo posible para lograr un acuerdo con los británicos. Esta dificultad a la que alude Bruselas se debe, sobre todo, al hecho de que pretende proteger los intereses de Irlanda como Estado miembro y quiere evitar que haya una frontera "dura” entre Irlanda e Irlanda del Norte. Bruselas señaló durante mucho tiempo que, desde su perspectiva, este respaldo era necesario para alcanzar un "brexit” regulado. Sin embargo, en Londres nunca se creyó que Bruselas fuese a mantener esta postura durante tanto tiempo. Los europeos demostraron un alto grado de unidad, algo que en realidad es bastante atípico dentro de la UE.

¿Sería mejor para el resto de países de la UE que hubiese aplazamiento de la decisión "brexit”?

Muchos expertos dicen que es mejor un fin con terror que un horror sin fin. Políticamente, en esta situación un par de semanas más de aplazamiento no suponen ninguna solución. Lo que no creo que deba hacerse es posponer esta decisión hasta el día de las elecciones europeas. En ese caso, el "brexit” eclipsaría completamente los comicios. Si hay una ampliación de plazo, que por lo menos sea de nueve meses. A finales de año, en Gran Bretaña podría haber un cambio sustancial en cuanto a la situación política. Tras el apasionante voto negativo del martes está claro que con más ajustes en los acuerdos será difícil conseguir una mayoría en Reino Unido.

¿Podría este caos del "brexit” acallar las voces antieuropeas en otros estados de la UE?

No, no las acallará. Pero el caos generado les marca una dirección política diferente. Por el momento, los partidos populistas y euroescépticos continúan ganando popularidad en muchos Estados miembros. Sin embargo, al mismo tiempo, la aprobación de la adhesión a Europa está aumentando aunque también haya aumentado el rechazo a una mayor integración en la UE, una política migratoria comunitaria y la política monetaria común. Por eso creo que el "brexit” no ha generado un descenso del euroescepticismo, sino que este ha cambiado su estrategia política. Por ejemplo, ahora está más centrado en la migración o en decir que quiere cambiar la UE en lugar de decir: queremos el modelo británico. Por eso espero que las elecciones europeas provoquen un descenso entre los euroescépticos.

¿Sería tan malo un "brexit” duro? ¿No está preparada la economía para eso?

Creo que sería incorrecto advertir que un "brexit” duro "no-deal” sumiría a Gran Bretaña en el más absoluto apocalipsis económico. Los cálculos dicen que cualquier forma de "brexit” será más perjudicial para Gran Bretaña que para los demás Estados miembros. Y que un "brexit” duro tendría mayores consecuencias. La UE sigue siendo de lejos el mayor mercado para Gran Bretaña con casi el 50% de las exportaciones. Probablemente, en caso de un "brexit” duro, las empresas se irían del país. Con ello esperamos una desaceleración económica en Gran Bretaña, pero no un colapso total. Entrara en recesión y crecerá más despacio que los miembros de la Unión, pero no será el gran apocalipsis.

¿Cuán seriamente se toman el resto de miembros este caos? Los ciudadanos parecen estar bastante molestos.

Creo que eso se esta tomando muy en serio. Algunos países de la UE, incluida Alemania, se están preparando, contratando, por ejemplo, a funcionarios adicionales para las aduanas. En realidad, todos los países de la UE se han coordinado. En cierto modo, esto también evita el susto del "No-Deal”. Incluso en Alemania ya se trataron en el Bundestag las leyes correspondientes.

¿De qué forma desacredita este caos el proceso democrático reflejado con el referéndum?

El caos desacredita, sobre todo, a la clase política británica tanto a los ojos del sus votantes como a los ojos de todo el mundo. Los políticos no pueden implementar el resultado del referéndum, pero tampoco encuentran otra forma. El Parlamento británico y el Gobierno están profundamente divididos y hay muchas promesas que no se han cumplido. Otro problema es también que, aquellos que en un principio lideraron la campaña del "brexit”, al final no se hicieron responsables. En cambio, hicieron promesas poco realistas y estas promesas incumplidas también hacen que aumente el desencanto de Gran Bretaña con la política.

¿Sería posible que esto influya en el desencanto de otros Estados con la UE?

Desde mi punto de vista, ante todo es un problema británico. No veo que en otros países de la UE se discuta esto. Por el contrario, creo que el "brexit” es un excelente ejemplo de que las promesas populistas a menudo no se corresponden con la realidad. Antes del referéndum había ministros británicos que decían: "ya no creo en los expertos”. Y ahora resulta que muchos de los expertos tenían razón. En ese sentido, el "brexit” no es un modelo de éxito.

