Borussia Mönchengladbach: ¿el fin de su generación dorada?

Los dirigidos por Adi Hütter han tenido una temporada con puntos altísimos, como las victorias ante el Bayern Múnich, tanto en Bundesliga como en la Copa Alemana; y otros no tan agradables, como la eliminación en la misma "Pokal” a manos de Hannover 96, que milita en la segunda división. Sumado a los 7 empates y 12 derrotas que han tenido en la Bundesliga.

En los últimos partidos, la situación ha tomado un rumbo positivo: el equipo ha sumado ocho puntos en los últimos cinco partidos. Entretanto, el Colonia tiene un balance de once victorias, diez empates y ocho derrotas. "Los carnavaleros" han tenido una curva de rendimiento constante y han sumado siete puntos en los últimos cinco partidos.

Se avecina la partida

Es un secreto a voces que el defensor de la selección alemana, Matthias Ginter, dejará el rancho de los "potros" este verano. Su contrato se vence esta temporada y con ello, será agente libre y fichará por el club que se le antoje, mientras estos tengan interés. Es así como se han barajado varias opciones: el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Tottenham y hasta el AS Roma.

Matthias Ginter festeja un gol

Jonas Hoffman, es otra de las figuras del equipo que también podría abandonar el barco. El jugador posee un registro interesante para cualquier equipo de alto nivel: ocho goles y dos asistencias son sus marcas personales en lo que lleva este año.

Sigue en la misma línea el gran arquero de la selección de Suiza, Yann Sommer. Sus paradas son dignas de elogiar y siempre son protagonistas en los partidos del Mönchengladbach. Además, el arquero suizo tuvo una buena vitrina en la Eurocopa.

Adi Hütter no tiene ninguna duda sobre esto: "es un portero de primer nivel, excepcional cuando sale jugando y con el balón en los pies, y una figura destacada en nuestro equipo. Todos los elogios están plenamente justificados”, concluyó el técnico.

Ramy Bensebaini ha sido objetivo de fichaje del Borussia Dortmund. Las "abejas” están en búsqueda de solidez en la defensa y podrían encontrar en el argelino lo que están buscando. El internacional con la selección sería una pieza fundamental para Marco Rose, ya que trabajó con él y lo trajo en su momento del Stadt Rennes de Francia al Borussia Mönchengladbach.

Sin embargo, la calidad del plantel actual del Mönchengladbach no se refleja en la tabla de posiciones. ¿Será por eso que se desbarata el equipo?

El arquero Yann Sommer atraviesa por un gran momento

En búsqueda de la felicidad y la historia

Este derbi no será como cualquier otro. Ya los "potros” cayeron en la ida de partidos ante el Colonia 4 a 1. Los primeros campeones de la Bundesliga no solo quieren acumular puntos que los lleve a puestos de Europa, si no que quieren evocar una gesta épica ante los "potros”.

El sábado por la noche podría repetirse un evento que sucedió por última vez hace 32 años: dos victorias en una misma temporada contra el archirrival, el Borussia Mönchengladbach. El D.T. Christoph Daum, fue el arquitecto de esa proeza "carnavalera” que quedó marcada en el derbi de la región.

Steffan Baumgart está plenamente convencido de que así será: "Ya no podemos descender, así que debemos mirar hacia arriba. Queremos llegar lo más alto posible. Ya no tengo que andar con rodeos. Queremos hacerlo lo mejor posible. Y si podemos, nos quedaremos con los puestos internacionales”.

Los dos equipos se enfrentan a un mismo nivel. Una situación bastante atípica para los potros: los "carnavaleros” fueron capaces solo en la temporada 2016/17 de posicionarse por delante del "Gladbach” en la tabla en la última década. Otro hito que le vendría bien a Baumgart esta temporada.

Adi Hütter, entrenador del Borussia Mönchengladbach

Pero Adi Hütter tiene su fortín listo: "para mí, se trata de preparar a mi equipo para ganar. Para ello, tenemos que meternos de lleno en el partido desde el primer minuto, en cuanto a nuestra voluntad de correr y nuestro duelos. Tenemos clase, tenemos calidad, tenemos que mostrarlo en el terreno de juego”, afirmó el estratega austríaco.

También, tiene a su rival más que estudiado: "contra el Colonia, tenemos que estar muy concentrados hasta el último segundo. Siempre trabajan con una gran intensidad, corren mucho y son los que más centros realizan en la liga. Además, siempre están atentos en los rebotes, por lo que tenemos que posicionarnos bien para poder jugar sobre la primera línea de presión, manifestó el austríaco en conferencia de prensa previo al partido”.