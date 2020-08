Borrell: UE debe tratar con Lukashenko y Maduro

El Alto Representante europeo para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell (foto), sostiene que la Unión Europea no reconoce como presidente legítimo de Bielorrusia a Alexander Lukashenko, como tampoco reconoce a Nicolás Maduro, pero defiende que hay que seguir tratando con ellos, porque controlan el Gobierno de sus países.

"No lo reconocemos como presidente legítimo (a Lukashenko). Como tampoco reconocemos a Nicolás Maduro. Desde este punto de vista Maduro y Lukashenko están exactamente en la misma situación. (…). Sin embargo, nos guste o no, controlan el Gobierno y tenemos que seguir tratando con ellos, a pesar de no reconocer su legitimidad democrática", asegura Borrell en una entrevista este domingo (23.08.2020) en el diario El País.

UE rechaza elecciones en Bielorrusia

Esta semana, la Unión Europea rechazó los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia el 9 de agosto, que Lukashenko afirma haber ganado con un 80 % de los votos, un resultado contestado por la oposición con protestas diarias y huelgas.

Ese movimiento europeo provocó suspicacias en Moscú, con el jefe de Exteriores ruso acusando a Bruselas de "inmiscuirse" para promover sus propios intereses "geopolíticos".

En este sentido, Borrell advirtió que "Bielorrusia no debe ser una segunda Ucrania", donde la lucha de poder entre Moscú y Bruselas derivó en un conflicto civil todavía irresuelto.

"La UE tampoco tiene intención de convertir Bielorrusia en una segunda Ucrania. Tenemos que impulsar una reforma política, pero evitando aparecer como un factor distorsionante que es como se nos podría percibir del lado ruso", aseguró.

"Esa tensión entre Europa y Rusia se saldó a tiros, con violencia y con una disgregación del territorio ucranio que todavía dura. El problema de hoy de los bielorrusos no es escoger entre Rusia y Europa, es conseguir libertad y democracia", añadió.

Posible envenenamiento del opositor ruso Navalny

Del posible envenenamiento del opositor ruso Alexéi Navalny –hospitalizado en Alemania tras su traslado desde Siberia–, dice que "naturalmente" le preocupa y "ocupa" y que son cosas que "recuerdan acontecimientos que ya nos preocuparon", pero señala que "aún está todo por verificar".

Respecto a las consecuencias de la pandemia del coronavirus en la UE, su máximo responsable en Asuntos Exteriores considera que, tras las divisiones iniciales, "después hubo una respuesta mancomunada, difícil de gestar, que rompió moldes", por lo que los europeos deben sentirse "satisfechos".

"Ahora los europeos ven que Europa se moviliza organizando la solidaridad de una manera más profunda", concluye.

