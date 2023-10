Borrell pide a China que aclare que "no es aliado de Rusia"

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, exhortó este viernes (13.10.2023) a Pekín a dejar claro que "no es aliado de Rusia” en su guerra contra Ucrania.

"No decimos que China esté apoyando a Rusia, pero China no está usando su influencia sobre Rusia para que pare su agresión. Debe dejar claro que no es aliado de Rusia en esa guerra", dijo Borrell en un discurso en la Universidad de Pekín durante su viaje oficial a China.

El alto representante para la política exterior europea se reunirá este viernes con el ministro de Exteriores, Wang Yi, para abordar el conflicto palestino-israelí, así como el conflicto en Ucrania y la tensión de Pekín con Taiwán, entre otros asuntos. De hecho, sobre Taiwán, Borrell llamó a "prevenir malentendidos" y "evitar escaladas".

"China y la UE tenemos que trabajar juntos y dejar las diferencias al lado. Especialmente en este mundo en el que vivimos, en que todos somos más dependientes, pero en el que hay cada vez más conflictos”, dijo.

Cuestión de derechos humanos

El alto de representante de la UE dijo que la actitud china en materia de derechos humanos es uno de los principales problemas que separa al país de la UE y lo que la convierte en un rival sistémico para el bloque.

"China no entiende por qué lo consideramos un rival sistémico. La mayoría de las veces es un socio, pero también competimos. Una rivalidad pacífica no es hostil, simplemente se trata de reconocer las diferencias en nuestros respectivos sistemas políticos y económicos. Pero eso no nos impide colaborar", señaló.

"Tenemos muchos desafíos globales. Es imposible abordar el cambio climático sin China. La confianza mutua debe mejorar, porque ha empeorado. Hay que reconstruirla. Hay que trabajar en ello, no se produce por milagro”, dijo.

Está previsto que Borrell aborde con Wang el conflicto palestino-israelí, avivado desde el sábado pasado por el ataque terrorista de Hamás, o la guerra en Ucrania, sobre la cual insistirá en la necesidad de que China ejerza su influencia sobre Rusia para poner fin a la invasión.

aa (efe, afp)