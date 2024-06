"Born in the U.S.A." de Bruce Springsteen cumple 40 años

El icónico álbum cumple 40 años, por lo que sale a venta una edición especial. He aquí un repaso a la variada historia que ha tenido la emblemática canción homónima del mismo álbum desde su lanzamiento.

Es probable que hasta la persona más afónica sea capaz de entonar a todo pulmón el estribillo del mega éxito de Bruce Springsteen de 1984, "Born in the U.S.A.", cuando la escuche. Incluso la excanciller alemana, Angela Merkel, se declaró fan, comentando en 2019 que, en un universo paralelo, en el que no hubiera caído el Muro de Berlin, ella habría acabado viajando por EE.UU. escuchando a Springsteen.

40 años desde el hito musical

El séptimo álbum de la carrera de Bruce Springsteen, "Born in the U.S.A”, salió a venta el 4 de junio de 1984 y consiguió 7 canciones top-10 en EE.UU. Con esta trayectoria de ventas, el cantante consiguió pulverizar el récord de "Thriller” de Michael Jackson y pasó de ser un conocido cantante de EE.UU. a superestrella global.

Bruce Springsteen en concierto de 1985, un año después del lanzamiento de su emblemático álbum "Born in the U.S.A.". Imagen: Lennox McLendon/AP Photo/picture alliance

Las canciones del álbum hablan de la vida de la clase trabajadora durante la era del expresidente estadounidense Ronald Reagan en los años 80. Springsteen fue galardonado con dos Grammys, uno de ellos en la muy codiciada categoría "álbum del año”.

Sony Music celebra el cuadragésimo aniversario del álbum con una edición especial que sale a la venta el 14 de julio con un nuevo vinilo de colores y varios extras.

Las muchas asociaciones políticas erróneas

El álbum ha causado mucha polémica a lo largo de sus 40 años de vida. Incluso su portada fue criticada al principio. La foto tomada por la fotógrafa Annie Leibovitz muestra el trasero de Springsteen vestido de vaqueros en frente de la bandera estadounidense. Más tarde, el cantante explicó esta decisión artística a la revista Rolling Stones: "La foto de mi trasero quedaba mejor que la de mi cara”.

La portada del álbum fue fuente de controversia en su lanzamiento en 1984. Imagen: imago/ZUMA Press

Asimismo, la canción homónima del álbum ha suscitado numerosos malentendidos. El compositor, que nació en el seno de una familia de clase obrera de Nueva Jersey, comentó que "'Born in the U.S.A.' era una de sus obras más conocidas e incomprendidas.

Veteranos de guerra

"Born in the U.S.A.” es, ante todo, una canción de protesta. Critica la precariedad económica a la cual se enfrentaban muchos veteranos cuando volvieron de la Guerra de Vietnam, pese a que la sociedad estadounidense los glorificaba por su servicio militar.

Springsteen criticó las privaciones económicas a las que se enfrentaban muchos veteranos de la Guerra de Vietnam al volver a EE.UU. a pesar de su glorificación dentro de la sociedad estadounidense. A día de hoy, los veteranos tienen más probabilidad de caer en la indigencia por varios motivos, entre ellos, los traumas psicologicos que padecen. Imagen: Robin Rayne/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

El protagonista de la canción es un veterano de la Guerra de Vietnam descontento, que se siente como si su país le hubiera escupido ahora que ya no es útil para el Estado. Sin embargo, el autor de dos biografías de Springsteen, Steven Hyden, explica que "el tipo no rechaza EE.UU., no dice ‘Me largo de EE.UU.', él dice: ‘Yo nací en EE.UU.'”. Así que, en realidad, se trataría más bien un llamamiento a impulsar los cambios necesarios dentro de la sociedad estadounidense.

"Mi música fue tratada como un juguete”

A pesar de sus textos, que dudan abiertamente del concepto del "sueño americano”, algunos políticos conservadores nunca entendieron las críticas y malinterpretaron la canción de Springsteen, utilizándola de manera ingenua y nacionalista. Ronald Reagan la usó para su campaña de reelección en 1984 y los seguidores de Trump se la dedicaron a todo volumen fuera del hospital en el cual fue tratado por su infección de COVID en 2020.

El exmandatario estadounidense Ronald Reagan fue el primer político famoso que malinterpretó la canción de Springsteen, utilizándola como himno nacionalista en sus campañas electorales, en lugar de comprender sus críticas. Imagen: Dieter Klar/dpa/picture alliance

Springsteen litigó contra varios usos ilícitos de su música por parte del mundo político, tanto de demócratas como republicanos. En 2005, afirmó: "Todo el espectro político ha tratado mi música como un juguete y me ha tergiversado. Es algo con lo que tengo que vivir, pero siempre puedo salir al escenario y dar mi opinión verdadera”.

Reinterpretada la famosa melodía de Springsteen

La profesora de periodismo y comunicación del USC Annenberg, Diane Winston, destaca que fue justamente la cita errónea de Reagan la que impulsó a Springsteen a centrar su visión del sueño americano como tema principal de su obra artística. Después del mal uso por el exmandatario, el cantante abogó por primera vez con más claridad por la visión que tenía para su país; es decir, una nación que acogiera abiertamente a los inmigrantes, que acabara con el racismo y eliminara la desigualdad económica.

Debido a las muchas interpretaciones erróneas de su canción, Springsteen pasó de "dejar que su música hablara" a declarar abiertamente su apoyo a varios candidatos demócratas a la presidencia de EE.UU. Imagen: STEVE POPE/EPA/dpa/picture alliance

De este modo, a diferencia de su postura anterior de "dejar que su música hable”, a partir de 2004 se declaró plenamente a favor y apoyó a todos los candidates presidenciales del partido demócrata estadounidense. De Trump comentó en una entrevista en 2019 que "es alguien que no entiende el significado más profundo de ser estadounidense”.

De momento, el septuagenario cantante está terminando la etapa europea de su gira mundial. La lista de canciones en sus conciertos, obviamente, incluye su mega éxito de 1984.

(akg/ms)