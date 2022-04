Boris Johnson se opone a que "hombres biológicos" compitan en el deporte femenino

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este miércoles (07.06.2022) que las personas nacidas como varones no deberían competir en eventos deportivos femeninos, después de que un ciclista transgénero fuera excluido de una carrera femenina.

El debate en Gran Bretaña sobre los derechos de los transexuales se ha vuelto cada vez más enconado, y otros miembros del Gobierno de Johnson han dicho que debería dejarse a los organismos deportivos decidir quién puede competir.

Pero con las divisiones que están surgiendo en los partidos conservador y laborista de la oposición, antes de las elecciones locales del 5 de mayo, Johnson fue más allá al meterse en el frente de género de las llamadas "guerras culturales" de Gran Bretaña.

Boris Johnson: "Me parece sensato"

"No creo que los hombres biológicos deban competir en eventos deportivos femeninos. Y tal vez sea algo controvertido, pero me parece sensato", dijo a los periodistas.

"Y también creo que las mujeres deberían tener espacios –ya sea en hospitales o prisiones o vestuarios o donde sea– dedicados a las mujeres", aseguró.

"Si eso me pone en conflicto con algunos otros, entonces tenemos que resolverlo todo. Eso no significa que no simpatice enormemente con las personas que quieren cambiar de género, hacer la transición, y es vital que demos a la gente el máximo cariño y apoyo a la hora de tomar esas decisiones", añadió Johnson.

Su intervención se produjo después de que la semana pasada el Gobierno se viera obligado a dar un embarazoso giro de 180 grados, horas después de que un informe dijera que planeaba desechar la legislación para prohibir la "terapia de conversión gay".

Gobierno de Johnson excluiría la "terapia transgénero"

Tras las protestas de parlamentarios conservadores que apoyan la prohibición, el Gobierno de Johnson dijo que perseveraría en la legislación, pero que excluiría la "terapia transgénero", para permitir el asesoramiento a los adolescentes que buscan la reasignación de género.

El cambio de rumbo se produjo un día después de que el diputado conservador Jamie Wallis se convirtiera en el primer legislador británico en declararse abiertamente transgénero, lo que provocó mensajes de apoyo de sus colegas, incluido Johnson.

"Vamos a prohibir la terapia de conversión gay, que para mí es totalmente aborrecible", subrayó Johnson. "Pero hay complejidades y sensibilidades cuando se pasa del ámbito de la sexualidad a la cuestión del género, y ahí me temo que hay cosas que creo que todavía hay que resolver".

Excluyen a ciclista transgénero Emily Bridges

El pasado fin de semana, la ciclista transgénero Emily Bridges fue excluida de una carrera femenina en Inglaterra después de que la UCI, el organismo que gobierna el deporte a nivel mundial, dictaminara que no era elegible.

La joven de 21 años dijo que se sintió "acosada y demonizada" tras la decisión de la UCI, que anuló la autorización dada a Bridges por British Cycling, el principal organismo rector de este deporte en el Reino Unido.

El ciclismo británico había autorizado a Bridges a participar en virtud de su "política de participación transgénero y no binaria".

La decisión inicial de permitir que Bridges compitiera había causado una gran controversia, con amenazas de boicot por parte de otras corredoras si se le permitía competir.

Críticos alegan ventaja injusta

Los críticos afirman que los atletas trans tienen una ventaja injusta incluso cuando los niveles de testosterona se han reducido debido al impacto de la pubertad masculina en el cuerpo.

La decisión del Gobierno de excluir la terapia de conversión para personas transgénero del próximo proyecto de ley provocó la dimisión el martes de su enviado para asuntos LGBT+, Iain Anderson.

También llevó a más de 100 organizaciones benéficas y grupos a retirarse de la primera conferencia internacional LGBT+ del gobierno, que debía celebrarse en junio, forzando la cancelación del evento.

Otros casos de atletas transgénero

La levantadora de pesas neozelandesa Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta transgénero en competir en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado.

La nadadora de la Universidad de Pensilvania, Lia Thomas, se convirtió el mes pasado en la primera campeona transgénero de la Asociación Atlética Nacional Universitaria (NCAA) en la historia de la División I tras ganar las 500 yardas libres femeninas.

Thomas compitió en el equipo masculino de Pensilvania durante tres años antes de hacer la transición y establecer múltiples récords del programa con el equipo femenino, pero su elegibilidad ha sido objeto de un considerable escrutinio.

Las últimas orientaciones del Comité Olímpico Internacional (COI), actualizadas en noviembre del año pasado, establecen que ningún atleta debe ser excluido de la competición por una supuesta ventaja injusta debida al género.

FEW (AFP, Reuters)