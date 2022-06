Boris Johnson gana voto de confianza conservador y sigue como primer ministro

El primer ministro británico, Boris Johnson, conservó este lunes (06.06.2022) su puesto gracias al apoyo de una mayoría de los diputados conservadores en la moción de censura interna sobre su liderazgo, de acuerdo con la información entregada por un portavoz de la formación. Un total de 211 diputados han votado a favor de Johnson y 148 en contra.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo, castigado por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, sufrió un fuerte revés al ver el número de parlamentarios "tories" que votaron por retirarle la confianza y, en consecuencia, apartarlo del cargo.

La propuesta de moción de censura interna fue planteada tras la publicación de cartas de censura por parte del 15 por ciento de la bancada 'tory'.

Si bien Johnson ha superado el primer escollo para permanecer en el poder, la historia muestra que cuando el triunfo es por un margen estrecho (sacó 211 votos, y le bastaban 180), al final los primeros ministros suelen ser destituidos.

El propio Johnson afirmó cuando su antecesora, Theresa May, se sometió a esta moción de censura y logró un 63 por ciento de apoyo que fue "un muy mal resultado, mucho peor de lo que parece". Por eso, como Johnson consiguió menos votos que May (quien abandonó el cargo seis meses después), el triunfo del actual premier podría no ser suficiente y, de hecho, su legitimidad queda fuertemente dañada.

Noticia en desarrollo.

DZC (EFE, Europa Press)