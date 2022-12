Boric indulta a trece personas, doce condenadas por delitos en estallido social

La Presidencia chilena precisó que son 13 y no once, como se difundió antes, los presos indultados hoy por el presidente Gabriel Boric, quien hizo uso de una prerrogativa presidencial utilizada habitualmente en Navidad para cumplir con una de las promesas que realizó durante la campaña electoral. En un mensaje a los corresponsales en Chile, la Presidencia explicó que "el listado de nómina entregado por el Ministerio de Justicia no incluyó, por error, a dos personas que fueron indultadas".

El anuncio provocó críticas de la oposición y varios diputados de la derecha suspendieron de manera indefinida su participación en la mesa transversal de seguridad liderada por la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá.

La decisión se da en momentos en que desde "Chile Vamos" emplazaban al Gobierno por no aplicar la medida amenazando con retirarse de la mesa de Seguridad que encabeza la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El presidente Gabriel Boric ordenó el indulto de trece personas detenidas en el marco del estallido social, tal como había comprometido durante su campaña a la Presidencia de la República.

A diez manifestantes se suma un ex guerrillero

Se trata de Bastián Olguín Rivera (31 años), Jordano Santander Riquelme (38 años), Felipe Santana Torres (22 años), Cristián Cayupán Queupil (30 años), Francisco Hernández Riquelme (23 años), Bastián Campos Gaete (22 años), Luis Castillo Opazo (37 años), Sebastián Montenegro Coo (25 años), Claudio Romero Domínguez (21 años) y Brandon Rojas Cornejo (22 años).

A ellos se sumó el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Jorge Mateluna, condenado a 16 años de presidio por su presunta participación en el asalto a una sede del Banco Santander ocurrida el año 2013.

jov (afp, DiarioUChile)