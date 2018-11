Bonn se prepara para 250 aniversario de Beethoven

“Me fascina Beethoven porque...”

Cuestión de ánimo

“Yo tiendo a decir que mi sinfonía favorita de Beethoven es aquella que acabo de escuchar”, comenta el director general de DW, Peter Limbourg. “Pero también depende del estado de ánimo en que me encuentro: si mi talante es luchador, prefiero escuchar su ‘Heroica’. Si me siento pensativo, escucho La Pastoral... “¡Acabo de descubrir su Triple Concierto y me encanta!” Autora: Miriam Webber (ERC/ERS)