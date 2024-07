Política Estados Unidos

Bombarderos de Rusia y China patrullan cerca de EE. UU.

25/07/2024 25 de julio de 2024

Los aviones no violaron el espacio áereo de los países americanos y no fueron considerados una "amenaza", según una organización conjunta. China afirmó por su parte que la maniobra "no está dirigida contra un tercero".