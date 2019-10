Bolton: Kim Jong-un “nunca abandonará las armas nucleares”

El exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, advirtió este lunes (30.09.2019) que Corea del Norte no ha tomado la "decisión estratégica de abandonar las armas nucleares", en su primera intervención pública tras ser despedido hace veinte días. Bolton dio una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington.

Lejos de los círculos de poder, el exasesor dijo que ahora podía "hablar en términos claros” sobre la "grave amenaza” que plantea el régimen de Kim Jong-un, a quien Trump se acercó en 2018. Bolton es una figura conocida por sus posturas duras de "halcón” en política exterior, que expresó bajo la forma de amenazas con acciones militares contra Corea del Norte, pero también Irán y Venezuela.

"La decisión estratégica sobre la que Kim Jong-un está operando es que hará todo lo que pueda para mantener una capacidad de entrega de armas nucleares y desarrollarla y mejorarla aún más”, sostuvo Bolton, firme defensor de los ataques preventivos. Y alertó igualmente que Corea del Norte puede llegar a convertirse en el Walmart o el Amazon de las "armas nucleares entregables”.

Bolton y Trump.

Despedido y renunciado

Bolton, que antes de trabajar con Trump había calificado de "escoria humana” a Kim, añadió que si bien los lanzamientos de misiles que realiza Corea del Norte no suponen una violación a ningún acuerdo, son un asunto preocupante. "Las pruebas de misiles balísticos de corto alcance que hemos visto en meses recientes no nos da ninguna razón para pensar que no constituyen una amenaza”, aseguró, y recalcó que Kim "nunca dejará las armas nucleares voluntariamente”.

El pasado 10 de septiembre, Trump anunció el despido fulminante de Bolton (aunque éste dijo haber renunciado), después de meses de desacuerdos en temas clave de su política exterior, como Venezuela, Irán, Corea del Norte y Afganistán. El presidente recalcó luego que su exasesor se había "pasado de la raya” en la política hacia Venezuela, y opinó que sus declaraciones sobre Corea del Norte "perjudicaron" sus esfuerzos de diálogo con Kim.

DZC (EFE, AFP)

Donald Trump, el presidente de los despidos Rex Tillerson Tillerson tenía a menudo opiniones diferentes a las de Trump. Se habría enterado de su despido al leer el tuit en el que Trump anunciaba su salida de la Casa Blanca, según algunos medios. La designación de Tillerson como secretario de Estado fue controversial desde el principio debido a que no tenía ninguna experiencia política: fue director por muchos años de la gigante petrolera Exxon Mobil.

Donald Trump, el presidente de los despidos Hope Hicks La exdirectora de comunicaciones, de solo 29 años, renunció un día después de testificar ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Aunque Hicks reconoció en su declaración haber mentido en su puesto de trabajo, expresó que dejaba el puesto porque "sentía que había completado su ciclo".

Donald Trump, el presidente de los despidos Stephen Bannon No quedó claro si renunció o fue despedido, pero el exestratega jefe de la Casa Blanca fue una pieza importante en la agenda nacionalista y antiglobalización que ayudó a Trump a llegar a la presidencia. La razón de la salida de Bannon pudo haber sido los constantes choques que tuvo con facciones más moderadas de la Casa Blanca y por haber criticado las políticas de Trump.

Donald Trump, el presidente de los despidos Anthony Scaramucci El exinversor de 53 años, apodado "The Mooch", solo permaneció diez días en su cargo como director de Comunicaciones de la Casa Blanca. El general John Kelly, nuevo jefe de Gabinete, había pedido la remoción del neoyorquino Anthony Scaramucci. Los insultos de éste contra empleados de Trump incluso habrían indignado al presidente norteamericano.

Donald Trump, el presidente de los despidos Reince Priebus Reince Priebus, el exjefe de Gabinete de la Casa Blanca, fue despedido tras solo seis meses debido a una confrontación abierta con Anthony Scaramucci, el ahora exdirector de Comunicaciones de Trump. Al parecer, Priebus había rechazado con vehemencia la contratación de Scaramucci.

Donald Trump, el presidente de los despidos Sean Spicer En su calidad de portavoz de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer no tuvo la mejor relación ni con la prensa ni con su jefe, el presidente estadounidense. Spicer renunció después de que Donald Trump nombrara a Anthony Scaramucci director de Comunicaciones.

Donald Trump, el presidente de los despidos Walter M. Shaub Jr. Walter Shaub, el exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, dejó su puesto en julio, después de que su oficina entrara en conflicto con la Casa Blanca debido a preguntas sobre la situación financiera del presidente estadounidense. Según informes de la prensa, Shaub habría calificado de "ridículo" el gobierno de Trump.

Donald Trump, el presidente de los despidos Michael Dubke Ya en mayo pasado, Michael Dubke, el antecesor de Anthony Scaramucci, tuvo que dejar su puesto como director de Comunicaciones de la Casa Blanca. Según el equipo de Trump, el experto en relaciones públicas había lidiado mal con las acusaciones relativas a la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

Donald Trump, el presidente de los despidos James Comey También James Comey, el exdirector del FBI, fue víctima de la impía política de personal de Trump. La Casa Blanca justificó el despido de Comey alegando que éste había manejado mal la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton. Críticos creen que la verdadera razón del despido fue la investigación del FBI sobre el presunto apoyo de Rusia a la campaña electoral de Trump.

Donald Trump, el presidente de los despidos Michael Flynn El primer consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, Michael Flynn, dimitió tras solo un mes en el cargo. La razón: la prensa había revelado que, antes de que Trump asumiera oficialmente su cargo, Flynn había mantenido una conversación con el Embajador ruso en Washington sobre las sanciones estadounidenses contra Rusia. Además había mentido al vicepresidente Mike Pence al respecto. Autor: Robert Mudge



