Bolton a Fox Business: "Estamos considerando nuevas sanciones"

01:55 horas (CET)

Estados Unidos está considerando imponer nuevas sanciones a Venezuela para presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que renuncie al poder, dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton. "Estamos considerando nuevas sanciones, nuevas medidas para afianzar nuestro control sobre los medios financieros de Maduro, para negar a su régimen el dinero que necesitan para mantenerse en el poder", declaró en el programa Fox Business. (reuters)

La oposición pide que se retrase la ejecución de un aval con oro venezolano

00:57 horas (CET)

Juan Guaidó pidió a Citibank que demorara 120 días la programada entrega de reservas de oro venezolano que el gobierno del presidente Nicolás Maduro puso como garantía para un préstamo de 2015 que vence en marzo. Asesores de Guaidó se reunieron con Citybank para pedirle que no reclame el oro, pero afirmaron que aún no han obtenido una respuesta del banco. El Gobierno venezolano permitió que un acuerdo similar de canje de oro venciera en 2017 por valor de 1.700 millones. En este caso, se trata de un valor similar. (reuters)

"Es difícil ver cualquier papel positivo de Maduro en hipotéticas futuras elecciones"

22:27 horas (CET)

El enviado especial estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams, consideró que "imponer sanciones adicionales contra el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro es una posibilidad, pero todavía no estamos en esas". Además, afirmó que es "difícil ver un papel positivo de Maduro en cualquier elección en Venezuela". Sin embargo, Abrams añadió que "sería un regalo" si se presentara a esas hipotéticas elecciones, "porque, de acuerdo a las últimas encuestas que he visto, solo tiene entre un 10% y un 15% del apoyo". "Si hubiera querido construir una Venezuela democrática, ya tuvo una oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo". La decisión, añadió, dependería del pueblo venezolano. (Reuters/efe)

Guaidó se reúne con embajadores extranjeros en la Residencia de España

20:44 horas (CET)

Guaidó, tras su reunión con líderes sindicales.

Fuentes diplomáticas confirmaron la celebración de un desayuno en la Embajada Residencia de España en Caracas organizado por el embajador español, Jesús Silva. Juan Guaidó quería hablar con los embajadores que fueron a recibirle al aeropuerto este lunes, ya que en ese contexto no pudo hablar con ellos. Se trata de los embajadores de España, Francia, Alemania, Portugal, Rumanía, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá y Chile. (ep)

Guaidó anuncia un "paro escalonado" en la administración y una posible gira europea

20:20 horas (CET)

El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció tras una reunión con representantes de los trabajadores de varias empresas públicas y con funcionarios la convocatoria de un "paro escalonado" decidido por los trabajadores. "Los empleados del sector público, los trabajadores, los sindicatos… no continuarán cooperando con un régimen que los encarcela y los persigue", dijo. Además anunció que evalúa la posibilidad de hacer una gira europea para sumar apoyos contra la "dictadura" de Nicolás Maduro. (efe)

El Sandinismo de Nicaragua se une a las conmemoraciones

20:43 horas (CET)

Grupos afines al Gobierno de Nicaragua conmemoraron en Managua el sexto aniversario de la muerte del anterior presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La celebración, encabezada por la Juventud Sandinista y la embajada de Venezuela en Nicaragua, incluyó cantos en su honor y una ofrenda floral en el monumento en honor del fallecido expresidente venezolano, en el antiguo centro de Managua, en la avenida "De Bolívar a Chávez". "Hoy te llevamos en el corazón porque todos somos Chávez", dijo el embajador de Venezuela en Nicaragua, Francisco Javier Arrúe, durante la celebración. (efe)

El oficialismo celebra el sexto aniversario de la muerte de Hugo Chávez

18:25 horas (CET)

Los miembros del Gobierno de facto de Venezuela han recordado a través de las redes sociales el aniversario hoy de la muerte de Hugo Chávez bajo el lema "6 años de amor y lealtad". El canal estatal VTV ha difundido decenas de mensajes de simpatizantes del chavismo. En su ciudad natal, Barinas, se ofició una misa y se rindieron honores en un acto que contó con la presencia de civiles y militares, según dio cuenta a través de Twitter el gobernador de esa región, Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente. La estatal Agencia Venezolana de Noticias informó de los actos conmemorativos oficiales en Caracas, en el llamado Cuartel de la Montaña, donde descansan los restos mortales de Chávez. Allí Nicolás Maduro dio un discurso: anunció que hará importantes anuncios el próximo viernes, 8 de marzo Día de la Mujer, y convocó manifestaciones masivas para el sábado. "Si quieren hacerme un homenaje, que no sé si merezco -diría él con su modestia- sería que se manténganse en la lucha, manténganse en las calles, derroten al imperialismo, manténganse unidos, manténganse en la lucha, que nadie se deje engañar", dijo Maduro que diría Chávez. (efe)

