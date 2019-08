Bolsonaro dice que Macron "disfraza sus intenciones" sobre la Amazonía

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes (26.08.2019) que su homólogo francés, Emmanuel Macron, "disfraza sus intenciones" detrás de sus llamados a "salvar" la Amazonía, una cuestión que provoca desde hace varios días una escalada de tensiones entre los dos países.

"¿Será que alguien ayuda a alguien a menos que sea una persona pobre, sin retorno?", es decir, sin esperar algo de vuelta, dijo Bolsonaro a los periodistas a las puertas del Palacio de la Alvorada, su residencia oficial, sin responder a ninguna pregunta. El mandatario mostró la portada del diario O Globo de este lunes y su titular principal, que dice: "Macron promete ayuda de países ricos para la Amazonía". Con el periódico en sus manos, insistió y preguntó "¿qué es lo que ellos quieren en la Amazonía, hace tanto tiempo?".

Sin citar ningún país en particular, el gobernante aseguró que durante el fin de semana conversó con "líderes excepcionales" sobre la grave situación generada por los vastos incendios desatados en el mayor pulmón vegetal del planeta, que "realmente quieren colaborar con Brasil" en el combate a las llamas. No obstante, en una aparente alusión a Macron, agregó que no ha conversado con los que, en su opinión, quieren "seguir tutelando a Brasil".

Mensajes también a través de las redes sociales

"No podemos dejar que un presidente, Macron, dispare ataques fuera de lugar y gratuitos contra la Amazonía, ni que disfrace sus intenciones detrás de la idea de una 'alianza' de los países del G7 para 'salvar' la Amazonía, como su fuésemos una colonia o una tierra de nadie", tuiteó el mandatario brasileño. Francia es también un país amazónico, en cuanto sus territorios de ultramar de la Guayana Francesa están ubicados en zona selvática.

Bolsonaro indicó en otro mensaje en la red social que habló con el presidente colombiano, Iván Duque, de "la necesidad de tener un plan conjunto, entre la mayoría de los países que integran la Amazonía, que garantice nuestra soberanía y nuestras riquezas naturales". Los tuits se publicaron poco después de que Macron repudiara los comentarios "irrespetuosos" de Bolsonaro sobre su esposa el domingo.

