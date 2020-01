Bolivia: ¿Qué busca Jeanine Áñez con su política exterior?

La historia saltó a los titulares por su espectacularidad: Bolivia expulsaba a la embajadora de México y a dos diplomáticos españoles tras un incidente bastante confuso ocurrido en las afueras de la embajada del país norteamericano. Vecinos dijeron haber visto a cuatro hombres encapuchados y posiblemente armados acompañando a dos diplomáticos de España que realizaban una visita a la representante mexicana. Bolivia exigió explicaciones. España dijo que iba a investigar. La Paz no aceptó esta respuesta y dio 72 horas para que los protagonistas de este lío abandonaran el país. Madrid, de vuelta, expulsó a tres diplomáticos bolivianos. Todo un embrollo diplomático.

El gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez acusó una afrenta a la soberanía de su país para justificar la medida. Pero los problemas con México venían de antes. "El status de refugiado político al expresidente Evo Morales se lo dio México, desde donde pudo realizar una intensa actividad política que causó zozobra entre los bolivianos. Antes hubo entredichos entre los cancilleres y Bolivia vio que México estaba en una actitud inamistosa”, explica a DW el cientista político Robert Brockmann. Precisamente en la embajada mexicana están asilados nueve exfuncionarios del Gobierno de de Morales.

"Hay una frase mítica del exvicepresidente de Barack Obama, Joe Biden. Él dice que las relaciones internacionales suelen ser extensiones de las relaciones personales”, pondera, por su parte, el académico y analista Marcelo Arequipa. "Con esto quiero decir que a veces no son decisiones de Estado, sino decisiones personales. Este asunto con México y España tiene que ver con eso, es decir, con un interés personal por atrapar a políticos”, analiza. "No digo que no deban existir procesos contra quienes hayan cometido ilícitos, sino que se nota que desde que entraron al poder han estado detrás de personas en concreto”, añade.

La embajada de México en La Paz.

Política exterior clara

Arequipa, que es profesor en la Universidad Católica Boliviana, piensa que todas las acciones en política internacional adoptadas por el gobierno de Áñez, como romper relaciones con Venezuela o ingresar al Grupo de Lima, siguen una estrategia clara. "Ella quiere diferenciarse de todo lo que significó Evo Morales y el socialismo del siglo XXI. La actual canciller, Karen Longaric, dijo que las relaciones internacionales no serían llevadas bajo criterios ideológicos, y eso es justamente lo que están haciendo. Por diferenciarse de lo anterior, están introduciéndose en el otro extremo”, afirma.

"Áñez era una opositora nítida de Morales. Era previsible que tomara esas medidas”, añade Brockmann, que también es periodista y autor de varios libros sobre historia boliviana. "Se está dando una reversión de una serie de cosas. La salida del ALBA, la decisión de retomar relaciones con EE.UU. e ingresar al Grupo de Lima responden al interés nacional. Estar en ALBA o tener relaciones con Irán eran decisiones basadas en razones ideológicas. Era un poco 'el enemigo de mi enemigo es mi amigo'. Ahora tiene que ser de acuerdo al interés nacional”, sostiene.

Quizás siguiendo esa línea, la canciller Longaric, se reunió el jueves 2 de enero con embajadores de la UE, en un intento por recomponer relaciones. El gobierno también nombró al vicecanciller, Gualberto Rodríguez, como encargado de Negocios en España, para intentar superar el impasse. "No nos olvidemos que España es parte de la Unión Europea y la UE ha sido importantísima en los diálogos para la estabilización del gobierno de Áñez”, explica Brockmann. "La UE ha protestado con energía a nombre de España, calificó de inaceptable la situación y exigió la restitución de las buenas relaciones. Y a Bolivia obviamente eso le interesa”, agrega.

El periodista boliviano Robert Brockmann.

¿Se está excediendo?

Arequipa, por su parte, llama la atención sobre el hecho de que las acciones de Áñez "están repercutiendo fuertemente a nivel interno, por el hecho de que ella está defendiendo una supuesta soberanía. Está ganando puntos, y este jueves (02.01.2020) salió una encuesta donde aparece por sobre Carlos Mesa en intención de voto, sin siquiera ser candidata”. Brockmann también piensa que "la opinión pública boliviana ha recibido con mucha satisfacción, de manera positiva, la expulsión de estos diplomáticos”, y aprovecha para cuestionar el que México se refiera al Ejecutivo de Áñez como "gobierno de facto”: "Los bolivianos sabemos exactamente cómo han sucedido las cosas y éste no es un gobierno de facto, sino que es un gobierno de transición que ha surgido de una jurisprudencia existente”.

Marcelo Arequipa pone sobre la mesa otro asunto: "El de Áñez es un gobierno transitorio que está llamado a cumplir dos funciones: una es pacificar el país, mantener el estado de paz, y la segunda es hacer todo lo posible para que se convoque a elecciones”. En su opinión, las otras decisiones habría que dejarlas en manos de "un gobierno electo con una legitimidad más importante”. Brockmann concede que Áñez y sus ministros "probablemente debieran limitarse a llamar a elecciones… Lo que sí está claro es que están haciendo un reordenamiento en el aparato estatal, que era muy importante, porque había distorsiones y ruptura de la institucionalidad”.

(cp)

Bolivia: hitos de una crisis política Dijeron que no, pero... El 21 de febrero de 2016 se realizó un referéndum constitucional en Bolivia para permitir una modificación a la Carta Magna que permitiera al jefe de Estado presentarse a una reelección dos veces de manera continua. El "No" ganó con el 51,3 por ciento de los votos, lo que significaba que Evo Morales quedaba imposibilitado de competir en las presidenciales de 2019. Pese a ello, compitió.

Bolivia: hitos de una crisis política Derecho humano a ser candidato Morales argumentó ante la justicia que si no podía competir en las elecciones se coartaba el "derecho humano" de todo ciudadano a elegir y ser electo. El Tribunal Constitucional dio por buena esta premisa y Morales inscribió su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral en diciembre de 2018. Las protestas opositoras no se hicieron esperar.

Bolivia: hitos de una crisis política Carlos Mesa vuelve al ruedo Carlos Mesa, expresidente del país y una de las voces más críticas con Morales, dijo que la decisión de la Justicia era una "herida de muerte a la democracia". Otros opositores incluso hablaron de un "golpe de Estado" institucional y del comienzo de una "dictadura". El 6 de octubre de 2018 Mesa anunció que enfrentaría a Morales en las elecciones e inscribió su candidatura en noviembre de ese año.

Bolivia: hitos de una crisis política Un giro sorpresivo Finalmente el 20 de octubre de 2019 se realizaron las elecciones generales. El 88,31 por ciento de los votantes participó del proceso, cuyos resultados se fueron entregando a cuentagotas, lo que despertó sospechas en la oposición y en organismos internacionales. En un comienzo Morales no logró los votos necesarios para ganar en primera vuelta, pero un giro sorpresivo finalmente le dio el triunfo.

Bolivia: hitos de una crisis política Triunfo estrecho Tras varios días, finalmente se entregaron los resultados definitivos: Morales obtuvo el 47,08 por ciento, contra el 36,51 de Carlos Mesa. Con esas cifras, el mandatario superaba por más de 10 puntos a su principal rival y cumplía con la norma que da el triunfo en primera ronda a quien venza por esa cantidad de votos a su más cercano perseguidor. La oposición acusó fraude y salió a las calles.

Bolivia: hitos de una crisis política Llamados a manifestaciones Carlos Mesa llamó a sus seguidores a defender los votos y forzar la realización de una segunda vuelta. "Todos nosotros tenemos que estar decididos, sin ningún tipo de reparo, a salir a la calle para demostrar que no aceptamos el fraude", dijo el exmandatario. Las protestas y los enfrentamientos comenzaron poco después de las elecciones, y fueron ganando violencia con el paso de los días.

Bolivia: hitos de una crisis política La rabia no cede El gobierno de Evo Morales y la OEA acordaron la realización de una auditoría, una medida que no aplacó la rabia en la calle. Poco después, el jefe de la misión de la OEA renunció y las protestas arreciaron nuevamente en distintas ciudades del país. Al 9 de noviembre se contaban 3 muertos y casi 350 heridos, en un ambiente de creciente polarización.

Bolivia: hitos de una crisis política Surgen nuevos líderes A la figura de Carlos Mesa se han sumado otros liderazgos. Quizás el más convocante es el de Luis Fernando Camacho, líder del comité cívico de Santa Cruz. Camacho ha logrado convocar a distintas organizaciones para pedir la renuncia de Morales. "Nosotros hemos asumido una posición totalmente ciudadana. No queremos segunda vuelta, queremos un nuevo proceso eleccionario", manifestó Camacho.

Bolivia: hitos de una crisis política Rebelión policial Al ya agitado ambiente se sumaron la noche del viernes 8 de noviembre de 2019 los policías, que en distintas regiones del país se amotinaron. Un agente dijo a la prensa que "no podemos seguir con este narco-gobierno, con esta democracia injusta". Si bien el Gobierno dijo que no desplegaría militares para enfrentar la rebelión, Evo Morales sí denunció que había un golpe de Estado "en marcha".

Bolivia: hitos de una crisis política Renuncia El 10 de noviembre de 2019, tras 14 años en el poder, Evo Morales renunció. La presión de las protestas, y la pérdida del apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, apuraron su decisión. Morales aseguró que su salida fue causada por un "golpe de Estado". Los disturbios se extendieron en varias ciudades tras su renuncia, con incendios, saqueos y ataques a viviendas como la del propio exmandatario.

Bolivia: hitos de una crisis política México concede asilo político a Evo Morales Tras la renuncia de Morales, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó en rueda de prensa que el político boliviano había aceptado la oferta de asilo ofrecida por México. Ebrard expresó que México "ha decidido conceder asilo por razones humanitarias" a Morales "en virtud de la urgencia que afronta en Bolivia, donde su vida e integridad corren peligro". Autor: Diego Zúñiga



