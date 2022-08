Bolivia: incendios forestales han alcanzado casi 300.000 hectáreas

Incendios y sequía en Europa: prueba de fuego para el turismo

Gran Bretaña, ¿camino a la desertificación?

¿Quién hubiera imaginado que esto es Londres en 2022? En los parques londinenses, los oasis de la metrópoli, apenas se ve gente Hace demasiado calor. Las temperaturas superaron los 40º C en julio. Se declaró una emergencia meteorológica, seguida en agosto por una emergencia por sequía en amplias zonas del país. Las recomendaciones: no llenar las piscinas, no regar el césped, no lavar el coche.