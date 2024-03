Bolivia: detrás de Chile en exploración de litio con la UE

El acuerdo modernizado de asociación entre la Unión Europea (UE) y Chile se aprobaba en el Parlamento Europeo -con su capítulo de energías y su memorándum de entendimiento sobre materias primas críticas-, mientras Bolivia apenas traía a Europa su segunda convocatoria para "expresiones de interés sobre el desarrollo de proyectos y tecnología para el aprovechamiento de recursos evaporíticos". La carrera por la extracción del litio -abundante en ambos países y en Argentina, y vital para la transición energética que quiere Europa- se escribe con mayúscula.

"A la primera convocatoria de 2021 no se presentaron empresas europeas. China y Rusia sí, y ya están trabajando con Yacimientos de Litio Bolivianos. Hay condiciones importantes para empresas europeas. No obstante, hemos hablado también de una cooperación más integral, que incorpore nuestra lógica de energías renovables, para asumir los compromisos del acuerdo de París. Queremos disponer de un 70 por ciento de energía renovable hasta el 2050, una visión que es compatible con la de la UE y sus Estados miembros", afirmó en Bruselas el ministro boliviano de Hidrocarburos, Franklin Molina.

Investigar el "oro blanco"

Según dijo a DW el ministro boliviano, La Paz busca un acuerdo marco de cooperación con la UE, uno que incluya la asistencia técnica y la financiación, así como los estudios socio-ambientales y geológicos que permitan el aprovechamiento del "oro blanco" para la electro-movilidad y para el almacenamiento energético.

"Queremos también aprovechar los recursos de esos salares instalando plantas de fertilizantes, de cloruro de potasio. Tenemos instalaciones, pero queremos ampliarlas a otros materiales que se han identificado. Requieren participación financiera y empresarial", puntualizó el ministro boliviano.

De su visita a Europa, el titular boliviano de Hidrocarburos se llevó acuerdos bilaterales con Francia. A nivel de la UE, según fuentes europeas, aún no habría nada que anunciar sobre un acuerdo de cooperación. No obstante, los equipos de la Comisión Europea se encontrarían en fase de exploración de proyectos específicos para la explotación del litio, en el marco del Global Gateway.

El Global Gateway es el marco de inversiones europeas que busca asegurar el suministro de materias primas críticas. Entre las 34 identificadas, el litio, el cobalto, el cobre y el níquel van a la cabeza. La producción, el almacenamiento y el transporte del hidrógeno verde están también entre los proyectos insignias de este marco de inversiones.

¿Hay para todos?

Para los países socios, el Global Gateway pretende ofrecer inversiones que generen valor añadido. "Esta lógica va de la mano con lo que plantea el Gobierno de Bolivia: no queremos que se explote la materia prima, sino que se genere industria en el país", afirmó el ministro.

El titular boliviano de Hidrocarburos no ve incompatibilidad entre la presencia china y una potencial mayor presencia europea. "No es un secreto que el 70 por ciento de la producción de las baterías está en China, pero que la industria automotriz está vinculada a Europa. Las visiones se complementan, no existe dilema. Tenemos espacio para múltiples empresas. Queremos el desarrollo económico y social del país, con inversión a corto y mediano plazo", afirmó Molina.

Cabe recordar que Bolivia, Chile y Argentina comparten el codiciado "triángulo del litio" que contiene la mayor reserva mundial de ese mineral. Pero mientras, a comienzos de la década de 2020, Chile explotaba 140.000 toneladas anuales de litio, Argentina registraba 33.000 y Bolivia, 600.

Tres países, grandes diferencias

Hay que fijarse también que Bolivia, en este momento, avizora apenas una hoja de ruta. Mientras. Chile tiene firmado con la UE un acuerdo de asociación con tratado específico para materias primas, y Argentina, un acuerdo sobre estas últimas. La hoja de ruta de Chile, que según fuentes europeas estaría lista para ser implementada, prevé cooperación técnica entre servicios geológicos, investigaciones conjuntas, así como la adecuación de los marcos regulatorios para la conducta empresarial responsable y la gobernanza de la gestión del agua.

¿Por qué la diferencia entre los tres países del "triángulo blanco"? En lo que respecta a la UE, hay que decir que entre Chile y la UE existe una relación intensa de inversión y comercial -en el marco de su acuerdo de asociación- desde hace 22 años.

"Hay que tener en cuenta que Bolivia, por propia cuenta y riesgo, lleva invertidos 1.000 millones de dólares en la exploración minera", responde a DW el ministro Molina. "Pudo haber sido más veloz si hubiese habido inversión extranjera directa, pues las empresas tienen algo que no tienen los Estados: tecnología y capital", concluye. (rml)