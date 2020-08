Bolivia anticipa clausura del año escolar por la pandemia

El gobierno boliviano anunció el domingo (02.08.2020) la clausura del año escolar debido a que el Estado no logra garantizar el acceso a la educación virtual, especialmente en áreas rurales, siendo este otro efecto de la pandemia.

"La gran mayoría del área rural no cuenta con internet, los niños no tienen internet. La fibra óptica sólo llega a las ciudades. No hay condiciones... por lo que hemos visto conveniente clausurar el año escolar”, dijo el ministro de la presidencia, Yerko Núñez.

El cierre del año se aplicará desde el 3 de agosto, explicó el funcionario. La disposición determina que todos los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria pasen al curso siguiente, sin que haya ningún reprobado.

El gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez suspendió en marzo las clases presenciales, tan sólo un mes después de que habían empezado, como una medida de precaución ante la pandemia. En junio determinó que se impartirían clases en forma virtual hasta diciembre, lo cual derivó en protestas en La Paz por parte de maestros públicos y padres de familia del área rural.

El país continúa con un incremento en los contagios. El Ministerio de Salud informó que en agosto se han registrado más de 80 fallecimientos por día, con lo que se alcanzó un total de 3.064 decesos y 78.793 contagios. El director de epidemiología, Virgilio Prieto, aseguró que este mes será "demasiado peligroso, problemático”.

Maestros de colegios privados en emergencia

"Lo hemos hecho para cuidar la salud, la vida de nuestros niños y jóvenes... enviar a los estudiantes en plena pandemia hubiera disparado los contagios”, mencionó Áñez en un breve mensaje grabado.

Núñez explicó que el gobierno ha recibido presiones a través de las protestas, sin que los maestros propongan ninguna solución.

Los maestros de los colegios privados se declararon en emergencia, ya que aseguraron que perderán sus trabajos y que muchos colegios cerrarán.

Por su parte, el presidente de la organización de padres de familia, José Antonio Pereira, expresó en un comunicado su preocupación por la "decisión extrema de clausurar el año escolar por las consecuencias negativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos”.

