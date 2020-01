Bolivia activa orden de apremio internacional contra Evo Morales

El gobierno transitorio de Bolivia activó una "orden de apremio internacional" contra el expresidente Evo Morales, asilado en Argentina, para evitar su participación en un foro de derechos humanos en Chile, informó este miércoles (08.01.2020) el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

"Hemos dado orden para la activación en la Interpol de la orden de apremio internacional que hemos sacado contra Evo Morales por la noticia de Chile", dijo Murillo en rueda de prensa.

El ministro aludía a un tuit del senador de derecha chileno Iván Moreira, quien anunció que Morales tiene previsto asistir este mes a un foro de derechos humanos en Chile. Sin embargo, Morales dijo en su cuenta de Twitter que carece de "invitación oficial" o información acerca de ese foro.

"No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en #Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como Presidente indígena, piden mi detención", escribió Morales.

Murillo dijo que la orden activada este miércoles es para evitar que Morales, quien tiene una intensa actividad política en su refugio político, "pueda estar andando como Pedro por su casa" en la región.

Por su parte, Estados Unidos dijo mirar con preocupación que Morales pueda "provocar violencia" en el país andino, que se prepara para nuevas elecciones presidenciales el 3 de mayo tras los comicios anulados en octubre que provocaron la dimisión del mandatario.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo el miércoles que la administración de Donald Trump celebra que Bolivia "vuelva a la senda democrática" y advirtió sobre un posible papel desestabilizador de Morales.

jc (afp, Notimerica, Vanguardia)

