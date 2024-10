Bogotá pide a Corte IDH actuar ante investigación a Petro

La Cancillería de Colombia solicitó este miércoles (09.10.2024) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) proteger al presidente Gustavo Petro ante una investigación en su contra de la autoridad electoral, que el gobierno considera un "golpe de Estado".

"Ya el caso está presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando medidas provisionales para el ciudadano presidente Gustavo Petro", dijo en una declaración a medios Jorge Rojas, viceministro de Relaciones Exteriores.

Al otorgar medidas cauterales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos insta a los "Estados a que defiendan a personas o colectivos de una situación grave y urgente".

El martes, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidieron abrir una investigación contra Petro y los jefes de su campaña presidencial de 2022 por exceder los gastos que permite la ley.

Según el anuncio, el gobernante y sus aliados no reportaron gastos de propaganda electoral ni aportes de algunos sindicatos.

El CNE consideró que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.

Terremoto político

La apertura de la investigación generó un terremoto político, pues el mandatario asegura que ese organismo administrativo no tiene facultades para investigarlo, por lo que se inició un "golpe de Estado".

Petro, el primer izquierdista que gobierna Colombia, llamó a sus seguidores a "defender" la democracia en las calles.

El mandatario recibió este miércoles el respaldo de las centrales obreras que convocaron para el próximo 23 de octubre una manifestación de apoyo al presidente.

Ante un caso sin precedentes, algunos expertos consideran que el CNE puede remitir la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, facultada para investigar y presentar cargos contra presidentes de la República.

Allí, explicó a la AFP el congresista derechista Hernán Cadavid, podría darse un juicio político.

Entre tanto, el senador Humberto de la Calle, que fue jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, pidió a todas las partes "serenarse".

"El presidente opta por la agitación, llama al cuerpo diplomático, todo ello sin razón sólida mientras este país que venía exhibiendo con orgullo un régimen democrático, sufre hacia afuera. Según el presidente somos doscientos años de esclavistas, corruptos y ahora, golpistas", afirmó De la Calle.

Críticas al CNE

El presidente del CNE, el excongresista César Lorduy, afirmó en una entrevista con la emisora Caracol Radio que ese organismo investiga pero no tiene la competencia para decidir si el presidente debe o no dejar el cargo.

Sin embargo, Petro lo acusó de tenderle una trampa para despojarlo del cargo: "Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario".

"No se me acusará de ningún delito que no he cometido, se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña", agregó hoy Petro, quien acusó al exfiscal general Nestor Humberto Martínez, "copartidario del señor Lorduy y de (el exvicepresidente) Germán Vargas Lleras" de ser el autor de "la estrategia" de "un golpe de Estado con pruebas falsas".

jc (afp, efe)