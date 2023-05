Bodyposivity: la lucha contra el pudor por obesidad

Ya hay niñas de cinco años que expresan su deseo de ser delgadas o de ninguna manera gordas.

En este contexto, el hashtag #bodyposivity ha tenido un efecto liberador para personas con sobrepeso, para otros se ha convertido en un objetivo de ataque, pues consideran que el término relativiza los riesgos que conlleva el sobrepeso para la salud.

¿Quienes son esas personas con sobrepeso que luchan por la aceptación de sus kilos y contra la fobia hacia los obesos? ¿Cuánto coraje necesitan esas personas para alzar su voz en público, en contra de la discriminación que sufren?

Un reportaje de Susanne Bruha.

DW Español

