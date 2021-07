Bob Odenkirk se desmaya en el set de "Better Call Saul" y es hospitalizado

El actor estadounidense Bob Odenkirk sufrió un colapso durante el rodaje de la serie de televisión "Better Call Saul" en el estado norteamericano de Nuevo México, según informan los medios.

El personal del plató respondió rápidamente este martes 27.07.2021) y el hombre de 58 años fue trasladado al hospital, según informó el sitio web TMZ. Según la revista Variety, al principio no estaba claro qué problemas de salud sufría. La gran comunidad de fans de Odenkirk se mostró muy preocupada en Internet.

Jimmy McGill en "Better Call Saul"

"Better Call Saul", la precuela de "Breaking Bad", ha estado rodando su sexta y última temporada, que se emitirá en AMC el próximo año. Al igual que "Breaking Bad", "Better Call Saul" se ambienta y se rueda principalmente en Albuquerque.

Odenkirk ha sido nominado a cuatro Emmys por interpretar al personaje principal, un abogado sin suerte, llamado Jimmy McGill que se vuelve cada vez más corrupto y adopta el seudónimo de Saul Goodman.

Escena de la serie "Better Call Saul" de la temporada 5.

Michael McKean, coprotagonista de Odenkirk, que interpreta a su hermano en la serie, fue uno de los muchos que deseó lo mejor a Odenkirk en las redes sociales. "Enviando un gran amor a nuestro @mrbobodenkirk", tuiteó McKean. "Lo has conseguido, hermano".

Antes del papel de "Saul", que también interpretó en "Breaking Bad", Odenkirk era más conocido por "Mr. Show con Bob y David", la serie de comedia de sketches que cocreó con David Cross y que se emitió originalmente en HBO de 1995 a 1998.

Ha ganado dos Emmys, por su trabajo como guionista en "The Ben Stiller Show" y en "Saturday Night Live". También ha aparecido en el programa de HBO "The Larry Sanders Show" y en las películas "The Post", "Little Women" y "Nothing".

FEW (AP, AFP)