Bob Dylan llega a un acuerdo con Universal y le vende los derechos de todo su catálogo

El cantante, compositor, músico y poeta estadounidense Bob Dylan ha llegado a un acuerdo con el sello Universal Music Group y venderá su catálogo completo de más de 600 canciones, equivalente a seis décadas de carrera, anunció la compañía este lunes (07.12.2020).

Universal Music, que catalogó el acuerdo como una de las adquisiciones más importantes en la historia de la música, incluye las más famosas canciones del único cantante que ha recibido el Premio Nobel de Literatura (2016), así como temas icónicos de los años 60 como "Blowin' In the Wind", "The Times They are a-Changing" o "Like a Rolling Stone".

También incluye sus canciones más recientes, como "Murder Most Foul", una canción-poema de 17 minutos que habla sobre el asesinato de John F. Kennedy. La discográfica no especificó el monto de la compra. Según The New York Times, podría superar los 300 millones de dólares.

"No es ningún secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda buena música, y no es ningún secreto que Bob es uno de los más grandes maestros de este arte", dijo el presidente de Universal Music Group, Lucian Grainge, en el comunicado.

"No es exagerado decir que su impresionante trabajo se ha hecho merecedor del amor y la admiración de miles de millones de personas en todo el mundo. No tengo ninguna duda de que en las décadas, si no en los siglos venideros, la música de Bob Dylan se seguirá cantando e interpretando y seguirá siendo querida en todas partes", añadió.

Con 79 años, Bob Dylan, que debutó en Greenwich Village a principios de la década de 1960, ha vendido más de 125 millones de álbumes y hasta antes de la pandemia seguía ofreciendo conciertos con regularidad. En junio pasado, 58 años después de su primer disco, lanzó su primer álbum de canciones originales en ocho años, "Rough and Rowdy Ways", del que forma parte "Murder Most Foul".

