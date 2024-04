Blinken confía que Hamás acepte rápido la tregua propuesta

El secretario de Estado estadounidense dice desde Riad, donde asiste a una reunión del Foro Económico Mundial, que aún no ha visto un plan creíble de Israel para proteger a los civiles ante una posible invasión en Rafah.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este lunes (29.04.2024) desde Riad que hasta el momento no ha visto ningún plan por parte de Israel que garantice la protección "eficaz" de los civiles ante una invasión contra la localidad palestina de Rafah, en la Franja de Gaza, fronteriza con Egipto.

"A falta de un plan que garantice que los civiles no sufrirán daños, no podemos apoyar una operación militar de gran envergadura en Rafah y aún no hemos visto un plan que nos dé confianza en que los civiles puedan ser protegidos eficazmente", aseguró en la sesión especial del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), que se celebra en Riad, primera etapa de su actual gira por Cercano Oriente en busca de una tregua en Gaza.

Blinken expresó su esperanza de que Hamás acepte la "extraordinariamente generosa" propuesta de Israel para alcanzar una tregua en Gaza a cambio de la liberación de rehenes, que incluye muchas de las demandas del grupo. "Hamás tiene ante sí una propuesta extraordinariamente, extraordinariamente generosa de Israel", insistió el jefe de la diplomacia estadounidense. "Tienen que tomar una decisión, y tienen que hacerlo rápidamente (...) espero que tomen la decisión correcta", dijo apelando a los líderes de Hamás.

Además, el secretario de Estado instó a las monarquías árabes del Golfo a crear una defensa integrada frente a la "amenaza" de Teherán, concretizada, según él, en la confrontación entre Irán e Israel. "Este ataque [en referencia al lanzado contra Israel desde Teherán] pone en evidencia la amenaza grave y creciente de Irán, pero también el imperativo de trabajar juntos para una defensa integrada", declaró tras reunirse con los ministros del Consejo de Cooperación del Golfo en Riad.

lgc (afp, efe)