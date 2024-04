Blinken asegura que EE.UU. no participó en ataque a Irán

El secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, aseguró este que su país "no está implicado en operaciones ofensivas", en relación con las explosiones registradas esta madrugada en Irán, al concluir el G7 de Exteriores en la isla italiana de Capri, que abogó por una desescalada de las tensiones en Oriente Medio.

"No participamos en ninguna operación ofensiva. Lo que puedo decir es que estamos trabajando en la desescalada. No quiero decir nada más, no estamos implicados". "No voy a hablar de estos hechos de los que informan los medios de comunicación (...) Nuestro objetivo es la desescalada", dijo en una rueda de prensa tras una reunión de los ministros de Exteriores del G7 en la isla italiana de Capri.

Blinken destacó que el G7 "trabaja unido para poner fin al conflicto de Gaza, facilitar más ayuda humanitaria y conseguir la liberación de los rehenes de Hamás". Dijo que están "comprometidos con la seguridad de Israel", pero insistió en que lo más importante es "evitar la escalada y pedimos a todas las partes que controlen sus acciones".

(efe, afp/mn)