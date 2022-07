Blinken a Lavrov: "¿Por qué bloquean puertos? Dejen salir el grano de Ucrania"

Según un funcionario occidental presente en la cita, Blinken fue muy directo con su homólogo ruso: "A nuestros colegas rusos: Ucrania no es su país. Su grano no es su grano. ¿Por qué bloquean los puertos? Deben dejar salir el grano", espetó Blinken a Lavrov, con quien no quiso reunirse por separado.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró previamente en rueda de prensa que Rusia está dispuesta a negociar con Ucrania y Turquía las vías para la exportación del grano ucraniano a través del mar Negro.

"Estamos preparados para negociar con nuestros colegas ucranianos y turcos. Tenemos todas las soluciones si se trata del grano ucraniano", dijo el jefe de la diplomacia rusa en rueda de prensa en Nusua Dua, donde participa en la reunión de ministros de Exteriores de los países del G20. Agregó que, para ello, "Ucrania debe desbloquear sus puertos, desminarlos o garantizar el paso seguro (de los barcos) a través de los campos de minas".

Papel fundamental de los militares

Luego, agregó Lavrov, "fuera del mar territorial de Ucrania, Rusia y Turquía están dispuestas a garantizar la seguridad de los barcos y acompañarlos hasta los estrechos, y más adelante, en el mar Mediterráneo, estos seguirán navegando por su cuenta". Lavrov destacó que, en este proceso, los militares tienen un papel fundamental, pues el esquema contempla el empleo de fuerzas navales.

"No puedo decir cuándo continuarán las conversaciones. Hace días que no he estado en Moscú, pero nosotros siempre estamos preparados. Esto lo puedo confirmar", subrayó.

Ucrania ha denunciado el bloqueo de los puertos ocupados por Rusia, como Berdiansk o Mariúpol, mientras que Rusia afirma que no impide el transporte marítimo, pero para ello Kiev debe desminar primero el puerto de Odesa.

MS (efe/afp)