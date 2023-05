Birmania evacúa a 15.000 ante la llegada del ciclón Mocha

Alrededor de 15.000 residentes de las zonas costeras del oeste de Birmania han sido evacuados ante la llegada del ciclón Mocha, prevista para el domingo con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora, informaron medios locales el viernes (12.05.2023).

En la región de Ayeyarwady, al oeste de Rangún, alrededor de 10.000 personas buscaron refugio en monasterios budistas y otros edificios religiosos, mientras el número de personas que huye a estos lugares aumenta cada día, informó el canal Democratic Voice of Burma.

Además, otras 5.000 personas han sido evacuadas de áreas costeras del estado occidental Rakáin, que hace frontera con Bangladés, apuntó.

El Servicio de Bomberos y otros equipos de emergencia ultiman los preparativos por si fuera preciso actuar ante el potencial desastre natural, indicó el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.

El ciclón Mocha tocará tierra la madrugada del domingo entre la población bangladesí de Cox's Bazar, donde viven hacinados alrededor de un millón de rohinyás huidos de Birmania, uno de los campos de refugiados más grandes del planeta, y la población birmana de Kyaukphyu, en Rakáin, según la agencia meteorológica birmana.

El Sistema Global de Alerta y Coordinación de Desastres, creado en 2004 por Naciones Unidas y la Comisión Europea, declaró el jueves la alerta roja -la más alta- para este ciclón de categoría 3 (sobre un máximo de 5), que podría alcanzar rachas de viento de hasta 204 kilómetros por hora.

Según este organismo, el fenómeno natural dejará intensas lluvias y afectará a una población de 2,2 millones de personas entre los dos países.

Mocha se aproxima a Birmania cuando se cumple el 15 aniversario del ciclón Nargis, el peor desastre natural en la historia del país que se cobró la vida de más de 130.000 personas en mayo de 2008.

