"Tina — What's Love Got To Do With It?" es el título en inglés de esta película biográfica sobre la vida de Tina Turner. Angela Bassett brilla en su interpretación de la cantante, que comenzó su carrera de la mano de su abusivo esposo Ike, hasta librarse de la relación y volver a los escenarios como solista en 1985 con el éxito "What's Love Got to Do With It?"