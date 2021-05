Billie Eilish habla sobre la explotación sexual: "No conozco a ninguna mujer que no haya tenido una mala experiencia"

En su nuevo single "Your Power", la cantante Billie Eilish aborda una relación abusiva entre un menor y una persona mayor. En unaentrevista con la revista Vogue, la joven de 19 años se ha pronunciado sobre la prevalencia de la explotación sexual de menores, afirmando que "está en todas partes".

A propósito de su nuevo sencillo, la cantante dijo que todos sus compañeros habían experimentado algún tipo de impropiedad sexual. "[La canción] no trata realmente de una persona. Podrías pensar: 'es porque está en la industria musical', pero no, amigo. Está en todas partes", dice. "No conozco a ninguna chica o mujer que no haya tenido una experiencia extraña o una experiencia realmente mala. Y los hombres también: se aprovechan de los chicos jóvenes constantemente".

También dijo que no importa lo fuerte o inteligente que sea el individuo. "Se trata de un problema enorme en lo que respecta a la violencia doméstica y el abuso sexual de los adolescentes. Las chicas con mucha confianza en sí mismas y una fuerte voluntad se encuentran de repente en situaciones en las que dicen: "Dios mío, ¿soy yo la víctima aquí? Y es tan vergonzoso, humillante y desmoralizante estar en esa posición de pensar que sabes tanto y luego te das cuenta de que están abusando de mí ahora mismo".

Positividad corporal

En la entrevista, Eilish también habló de la positividad corporal. La cantante, que es conocida por su ropa holgada y su estilo tapado, aparece en la portada de junio de la versión británica de Vogue con un corsé y una falda de Gucci hechos a medida y un sujetador de Agent Provocateur, complementados con guantes de látex. La sesión fue idea de Eilish.

Captura de pantalla del vídeo de su nueva canción "Your power".

"Haz lo que quieras, cuando quieras", escribió la joven de 19 años en Instagram bajo una de las fotos para la revista de moda. "¿Por qué llevo un ramillete?", dice la cantante en Vogue. "Lo mío es que puedo hacer lo que quiera".

Las fotos gustaron mucho a sus aficionados y seguidores: la foto de la cantante reunió 17 millones de likes en pocas horas. La semana pasada, Eilish anunció su segundo álbum.

"Happier Than Ever" saldrá a la venta el 30 de julio, según compartió en Instagram el pasado martes. "Esto es lo que más me gusta haber creado y estoy muy emocionada y nerviosa y no puedo esperar a que lo escuchéis", escribió Eilish. El álbum debut de la cantante, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", fue lanzado en marzo de 2019, se convirtió en un éxito mundial y ganó múltiples Grammys, entre otros premios.

