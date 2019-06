Bihac: donde los refugiados viven en un vertedero de basura en Bosnia

DW: ¿Por qué la población local en Bihac, de los cuales muchos eran refugiados, está tan alterada?

Dirk Planert: Porque ya no soportan la situación. Hay demasiados inmigrantes. Bihac tiene entre 40.000 y 45.000 habitantes. No está claro cuántos refugiados hay en la ciudad. De 4.000 a 6.000 aproximadamente. No hay suficiente espacio en las instalaciones de la OIM (Organización Internacional para los Migrantes). Por lo tanto, muchos acampan en casas vacías o en un prado al lado del Campamento Bira. Allí no son atendidos por la OIM porque no están registrados. En tal situación, un pequeño porcentaje de delincuentes es suficiente para causar miedo en la población. Los padres ya no dejan que sus hijas vayan solas a la ciudad. Hay demasiados robos en las casas, ataques violentos, apuñalamientos entre los migrantes. Los ciudadanos ya no pueden sentirse seguros. Hay grupos de migrantes en todas partes. Recientemente se han producido enfrentamientos entre afganos e iraquíes en el centro de la ciudad.

En 2018, un total de 22.000 inmigrantes de Oriente Medio, África del Norte y Asia pasaron por Bosnia en su camino hacia la UE.

Los migrantes dirigen graves acusaciones a la OIM, que se ocupa de los refugios y les proporciona alimentos. ¿Por qué?

La OIM no hace bien su trabajo. El suministro de alimentos dentro de las facilidades de la OIM funciona. Pero la comida es mala y muy poca, dicen los refugiados. Todos aquellos que no se encuentren en las instalaciones de la OIM por falta de capacidad no recibirán nada de esta organicación. La Cruz Roja local distribuye comidas para llevar, pero eso no es suficiente.

Las autoridades bosnias han comenzado a trasladar a los refugiados a un antiguo vertedero. ¿Por qué es esto tan controvertido?

Porque es inhumano "deshacerse" de la gente en un antiguo vertedero. Los residentes que tienen una cabaña de fin de semana cerca dicen que los gases metano están aumentando en el vertedero y que todavía hay viejos campos minados cerca. No hay baños, ni duchas, ni electricidad. Apesta, y por todas partes sale basura de la tierra. Es increíble que hayan sido llevados allí.

¿Qué llevó a un aumento repentino del número de refugiados? Los funcionarios bosnios, y también algunos políticos en Sarajevo, afirman que la frontera entre Serbia y Bosnia es permeable, y que los migrantes pasan por ella sin ser molestados.

El periodista Dirk Planert.

Las fronteras de la UE están cerradas. Solo unos pocos logran traspasarlas. También se está enviando a Bosnia a refugiados de otros países balcánicos. No importa por dónde crucen la frontera bosnia, todos son dirigidos a Bihac. Todo lo que sé es que aquí hay inmigrantes que ya habían llegado hasta Eslovenia. Luego fueron recogidos y entregados a la Policía croata. Esta lleva a la genta hasta la frontera con Bosnia y los expulsa. Un procedimiento que se conoce como "Push Back", y que viola las leyes de la UE. Las personas tienen derecho a solicitar asilo en la UE. Este derecho sólo existe sobre el papel. La Policía croata hace el trabajo sucio para la UE.

¿Y qué hacen las autoridades bosnias?

Muy simple: nada. Las autoridades de la ciudad de Bihac si hacen algo. Pero, ¿de dónde sacaría una ciudad tan pequeña el dinero para atender a tantos refugiados durante un período de tiempo tan largo? Bihac hace mucho por ellos. Algunos niños refugiados van a la escuela, hay proyectos de música, y otras ofertas más. Pero el número de refugiados está muy por encima de las posibilidades existentes. El mensaje del viernes pasado con el transporte de los refugiados al vertedero es contundente: la frontera de la UE está a solo cinco kilómetros del vertedero.

Dirk Planert es periodista y fotógrafo. Actualmente se encuentra en Bihac y ya estuvo en Bosnia durante la guerra de los años 90.

(gg/cp)

