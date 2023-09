Bielorrusia niega pasaportes a bielorrusos en el extranjero

Un decreto del gobernante Alexander Lukashenko está complicando la vida a los bielorrusos que viven en el extranjero. Según esa normativa, las misiones diplomáticas bielorrusas no expiden nuevos pasaportes desde el 7 de septiembre.2

Los ciudadanos que viven en el extranjero deben ahora dirigirse directamente a las autoridades de Bielorrusia. Lo mismo ocurre con el canje y la prórroga del pasaporte.

Dmitri es uno de los afectados. Tras cumplir una detención administrativa, se marchó al extranjero a finales de 2021. Desde principios de 2022, vive con su familia en Polonia, donde recibió un permiso de residencia.

En Polonia, Dmitri tuvo una hija. Ahora, para conseguir un pasaporte para la niña, uno de los padres tiene que viajar a Bielorrusia. Pero Dmitri cree que eso es demasiado peligroso.

La hija de Dmitri también podría obtener un documento polaco, destinado a extranjeros que no tienen un pasaporte extranjero válido. Pero, para eso, uno de los progenitores tendría que estar bajo protección internacional o la niña ya tendría que disponer de un permiso de residencia. "Y para obtener un permiso de residencia, necesitas un documento bielorruso", explica Dmitri, lo que complica la situación.

"Esperemos que a la UE se le ocurra algo"

"Igor" (nombre ficticio para proteger la identidad del interlocutor) también vive y trabaja en Polonia desde hace varios años. El pasaporte de uno de sus hijos está a punto de caducar. Pero él también considera arriesgado un viaje a Bielorrusia.

"En una de las marchas de solidaridad con Bielorrusia en Varsovia, mi mujer y yo concedimos una entrevista a una cadena de televisión ucraniana sobre la situación política en Bielorrusia", cuenta. Igor cree que por ello podría ser perseguido en su país de origen.

Tras las elecciones presidenciales del verano de 2020,hubo protestas masivas en Bielorrusia acusando a las autoridades estatales de falsificar los resultados electorales. En aquel momento, también hubo concentraciones de solidaridad en el extranjero con el movimiento de protesta, violentamente reprimido por el régimen de Bielorrusia.

"Hay casos en los que la gente ha pasado desapercibida después de no haber estado en Bielorrusia durante mucho tiempo y, de repente, recibe una visita de las autoridades tras entrar en el país", dice Igor. Pero no descarta la posibilidad de tener que ir a Bielorrusia para conseguir un pasaporte para su hijo.

Embajada de Bielorrusia en Berlín. Imagen: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

El pasaporte de Vladimir caduca en primavera. "Participé en las protestas de 2020, hice huelga en el trabajo y me despidieron. Luego abandoné el país. A través de amigos me enteré de que no estoy en la lista de buscados, pero si cruzo la frontera, abrirán un caso contra mí", dice el hombre, que no sabe qué hacer ahora. "Esperemos que a la UE se le ocurra algo", dice Vladimir.

"El régimen de Bielorrusia es criminal"

Pero incluso antes del decreto de Lukashenko, en los consulados se pedía a algunos bielorrusos que viajaran a Bielorrusia para obtener un nuevo pasaporte. Esto es lo que le ocurrió a Irina Makovetskaya, que vive en Alemania desde hace 14 años.

A finales de febrero, solicitó un nuevo pasaporte y en junio le informaron de que estaba listo. Como estaba de vacaciones, no pudo recogerlo enseguida y le dieron cita para el 11 de julio. Ese día partió de Düsseldorf hacia Berlín.

"A unos 150 kilómetros de Berlín, recibí una llamada. Me dijeron que no podían darme el pasaporte. Supuestamente, hacía falta un permiso del ministerio de Asuntos Exteriores o del ministerio del Interior", cuenta Irina.

Atribuye todo esto al hecho de que hace 20 años trabajaba como periodista para medios independientes. "¿Por qué se violan nuestros derechos? Solo hay una razón: el régimen de Bielorrusia es criminal. Tuerce y retuerce las leyes a su antojo", afirma.

(gg/ms)