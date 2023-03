Bielorrusia condena a 15 años de prisión a Svetlana Tijanóvskaya

Un tribunal de Bielorrusia condenó este lunes (06.03.2023) en ausencia a 15 años de prisión a la principal opositora, Svetlana Tijanóvskaya, que está exiliada en Lituania a causa de la represión ejercida por el régimen de Alexander Lukashenko. Según informó la agencia bielorrusa Belta, la justicia condenó a otros cuatro opositores exiliados en el mismo caso, entre ellos el exministro de Cultura Pavel Latushko y miembro del Consejo de Coordinación para una transición democrática en Bielorrusia.

En el proceso, que Tijanóvskaya tildó de "farsa", Latushko que fue condenado a 18 años de cárcel. Ambos estaban acusados de "conspiración para tomar el poder de forma inconstitucional". Otros tres líderes opositores, María Moroz, Olga Kovalkova y Sergei Dylevski, fueron condenados a 12 años de cárcel. Todos los condenados están en el exilio en Lituania o Polonia y fueron juzgados en ausencia. También fueron declarados culpables de acciones deliberadas destinadas a incitar la enemistad social y la discordia.

"Hoy no pienso en mi propia sentencia. Pienso en los miles de inocentes, de detenidos de condenados a verdaderas penas de prisión", dijo en Twitter Tijanóvskaya. "No me voy a detener hasta que cada uno de ellos sea liberado", prometió. La opositora, que se considera la legítima ganadora de las elecciones presidenciales de 2020 en las que fue reelegido Alexander Lukashenko, calificadas de fraudulentas por la oposición y por múltiples países occidentales, incluida la Unión Europea, afirmó previamente que el sistema judicial en su país "se ha convertido en una máquina de represión y terror".

La líder opositora le quitó hoy importancia a la sentencia y afirmó en su canal de Telegram que "con ella o sin ella, las fuerzas democráticas y yo continuaremos haciendo todo lo posible para liberar a nuestros presos políticos y lograr cambios democráticos en nuestro país". En total hay 1.438 presos políticos en Bielorrusia entre blogueros, empresarios, activistas, manifestantes y aspirantes a candidatos presidenciales, entre ellos el marido de Tijanóvskaya, Serguéi Tijanovski, según la organización de derechos humanos Vesná.

