Bielorrusia: candidata opositora pide “una elección honesta”

La candidata de la oposición bielorrusa unificada, Svetlana Tijanovskaya, pidió este domingo (09.08.2020) que haya unas elecciones presidenciales limpias, al tiempo que su formación denunció la detención de nueve de sus colaboradores más cercanos. La dirigente es considerada por los analistas como la principal rival del actual presidente, Alexander Lukashenko, quien busca un sexto mandato consecutivo.

"Espero una elección honesta” en estos comicios presidenciales, dijo Tijanovskaya al depositar su voto en la urna de un colegio situado en una escuela de Minsk, donde le esperaba más de un centenar de sus partidarios. "Si las autoridades no tienen nada que temer, si toda la gente está a favor de Alexander Grigoryevich (Lukashenko), entonces estaré de acuerdo con ello”, agregó.

La candidata, una profesora de inglés de 37 años, ha advertido en los últimos días que podría haber "fraudes descarados" en las votaciones. Su aparición en la escena política se suscitó luego de que su marido, Sergei Tijanovsky, fuera impedido de participar en las elecciones y, posteriormente, fuera detenido. Con todo, Tijanovskaya pidió a los bielorrusos, "civiles y de uniforme”, no recurrir a la violencia tras el cierre de las votaciones.

Lukashenko quiere seguir al frente del país.

No es rival, dice Lukashenko

Por su parte, el presidente bielorruso, que siempre ha dicho que una mujer no puede gobernar Bielorrusia, descartó la visión de los analistas y no ve a Tijanovskaya como una rival que pueda poner en peligro su reelección. "Yo no considero a esa persona como mi principal oponente. Son ustedes (los medios de comunicación) quienes la han convertido en mi mayor rival. Ella misma ha reconocido que no sabe dónde está ni qué hacer”, comentó a la prensa.

También arremetió contra los planes de Tijanovskaya de, en caso de victoria, convocar unas nuevas elecciones presidenciales a las que podrán concurrir todos los candidatos, incluido Lukashenko. "¿Qué clase de programa es ese?”, preguntó el mandatario, que criticó la promesa de liberar a todos los presos políticos, que él llamó criminales, delincuentes económicos y drogadictos.

Según la Comisión Electoral Central, más de un 65 por ciento de los bielorrusos ya había votado a las 14.00 hora local (11.00 GMT).

DZC (EFE, AFP)

