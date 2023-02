Biden vs. Putin: dos discursos, dos mundos

Joe Biden y Vladímir Putin sostuvieron el mismo día sendos discursos. El presidente estadounidense, en Varsovia, y el jefe del Kremlin, que hace un año atacó a Ucrania, en Moscú. Una especie de duelo virtual. Pero no se trata de una competencia en un club de debate, sino de cuestiones de guerra o paz, de vida o muerte.

Putin acusó a Ucrania, a Estados Unidos y al, desde su punto de vista, arrogante Occidente, de haber iniciado la guerra. Dijo que Rusia tiene que defenderse. Biden no ignoró esa absurda aseveración, sino que se dirigió en su discurso al pueblo ruso. "Occidente no planea un ataque contra Rusia”, aseguró. "Putin eligió esta guerra. Él puede acabarla con una palabra”, indicó, agregando que "Ucrania no puede dejar de luchar, porque entonces dejaría de existir”.

Putin anunció en Moscú que suspenderá su participación en el último gran tratado de las superpotencias sobre limitación de armas nucleares. Tanto la OTAN como el ministro de Relaciones Exteriores estadounidense, Anthony Blinken, calificaron el paso de irresponsable y llamaron a reconsiderarlo.

"La libertad triunfará"

En Varsovia, Biden afirmó que la pugna con Rusia es una lucha entre la libertad y la dictadura. "Todo lo que hacemos ahora, lo hacemos para que nuestros hijos y sus hijos la experimenten: ¡la libertad!”

Aseguró también que "las democracias son hoy más fuertes , no más débiles. La autocracia es más débil, no más fuerte".

Tras su sorpresiva visita a Kiev el lunes (20.2.2023), el presidente estadounidense valoró los sacrificios que hacen los ucranianos para seguir siendo libres. "Para mí, fue un honor rendir homenaje a los héroes de Ucrania, que han dado su vida", dijo Biden.

Como se esperaba, Biden reiteró el compromiso de Estados Unidos de defender a la OTAN y respaldar a Ucrania en su lucha de defensa contra los rusos, durante el tiempo que sea necesario. Y afirmó que las decisiones "que tomemos en los próximos cinco años, determinarán nuestra vida por décadas”.

Polonia, aliado clave

El anfitrión polaco, el presidente Andrzej Duda, quedó muy satisfecho con la segunda visita del huésped estadounidense en 11 meses. La agradeció y afirmó que "Estados Unidos defenderá siempre a Occidente y sus valores".

No hubo declaraciones concretas sobre el envío de más soldados estadounidenses a Polonia. Ya hay 10.000 en el país, mayormente pertenecientes a unidades que permanecen algunos meses y luego son reemplazadas.

Biden y Duda, satisfechos.

El politólogo Marek Madej, de la Universidad de Varsovia, dijo a DW que "una visita como esta es, a todas luces, un símbolo de la importancia y relevancia que ha adquirido Polonia en la política internacional, sobre todo en relación con Ucrania”. Sin embargo, no comparte la opinión de muchos políticos polacos en cuanto a que Polonia es un socio preferencial de Estados Unidos en Europa. "Debido al hecho de que todos los transportes hacia Ucrania tengan que pasar por Polonia, la concentración en Polonia no es un asunto de preferencias. Es un asunto de pura lógica, de lógica geopolítica”.

Si no hubiera guerra en Ucrania, probablemente la relación entre Biden y Duda no sería especialmente cordial. A fin de cuentas, Duda fue un ferviente partidario del expresidente Donald Trump, que fue quien había prometido más tropas estadounidenses a Polonia.

(ers/ms)