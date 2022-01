Biden: si Putin invade Ucrania “será un desastre para Rusia”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió la noche de este miércoles (19.01.2022) que si Rusia invade Ucrania, pagará un alto precio por ello, incluido un alto costo humano y un severo daño a su economía. Asimismo, reveló que a la fecha Estados Unidos ha enviado ayuda militar y seguirá fortificando la zona este de Europa. "Ya hemos enviado unos 600 millones de dólares en equipamiento sofisticado de defensa a los ucranianos", explicó.

Putin "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania, advirtió. Luego matizó que todo dependerá de lo que Rusia decida hacer. "Una cosa es que se trate de una incursión menor y que acabemos discutiendo (en la OTAN) sobre qué hacer y no, pero si (los rusos) hacen lo que son capaces de hacer con la fuerza que tienen en la frontera, va a ser un desastre para Rusia", alertó.

"Nuestros aliados y socios están listos para imponer severas sanciones e infligir un grave daño a Rusia y su economía", agregó. Biden dijo que Rusia probablemente se impondría a un ejército ucraniano más débil, pero "el costo en términos de vidas humanas, para los rusos, va a ser duro". Respecto a Putin, Biden dijo no creer que éste esté dispuesto a ir a una guerra "a gran escala”, debido a las consecuencias que supondría el corte de los ingresos energéticos y las sanciones, que menguarían más la alicaída economía rusa.

"Impacto devastador”

Biden recordó que las sanciones económicas harían imposible que los bancos rusos operen con dólares, que es la moneda principal en las finanzas internacionales. "Esto no es un juego sencillo para Rusia", indicó. "Quiero ser claro que con la imposición de sanciones graves relativas a transacciones en dólares va a haber un impacto negativo en EE.UU. así como en las economías en Europa, así como un impacto devastador en Rusia".

"Así que voy a asegurarme de que todo el mundo esté en la misma página conforme nos movemos adelante" a la hora de sancionar a Moscú, remarcó. Y reiteró, respecto a la exigencia rusa de que Ucrania no ingrese a la OTAN, que cada país es libre de decidir con quien sella alianzas. "Pero la probabilidad de que Ucrania se vaya a unir a la OTAN a corto plazo no es muy alta", remarcó.

En su conferencia, con motivo de su primer aniversario al mando de Estados Unidos, Biden también reconoció fallos en la estrategia contra la pandemia, dijo creer que el Congreso aprobará buena parte de sus planes de gastos sociales y adelantó que Kamala Harris será su compañera de fórmula en 2024, cuando Biden espera repostularse a la presidencia.

DZC (AFP, EFE)