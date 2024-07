Biden reconoce que "casi se queda dormido" en el debate

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció este martes (02.07.2024) que "casi se queda dormido" en el debate contra el exmandatario Donald Trump (2017-2021) y atribuyó el cansancio a los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el 80 aniversario del desembarco de Normandía.

"Decidí dar la vuelta al mundo un par de veces poco antes del debate, no escuché a mi equipo y luego casi me duermo en el escenario", dijo durante un evento de recaudación de fondos en McLean, en Virginia, a las afueras de Washington. "No es una excusa, sino una explicación", añadió.

"No fue muy inteligente" haber "viajado", reconoció en un mitin con donantes demócratas cerca de Washington.

"No escuché a mis asesores", afirmó el demócrata de 81 años, cinco días después del debate en el que pareció muy confuso y por momentos completamente perdido frente a su predecesor republicano, al que deberá enfrentarse en noviembre en las elecciones presidenciales.

Hasta ahora, el principal argumento de sus partidarios había sido que Joe Biden había pasado una "mala noche" y que sufría un "resfriado".

Ola de pánico entre demócratas

El calamitoso debate provocó una ola de pánico en el campo demócrata, donde ahora se cuestionan abiertamente la capacidad de Joe Biden y el futuro de su candidatura.

El presidente estadounidense estuvo en Francia del 5 al 9 de junio, para asistir a las ceremonias del desembarco aliado en Normandía y realizar una visita de Estado.

El día de su llegada, el 5 de junio, permaneció todo el día en el hotel. Del 12 al 14 de junio viajó a Italia para asistir a una cumbre del G7, seguida directamente por un viaje de campaña a California.

A continuación, el demócrata se retiró seis días a preparar el debate con sus asesores en la residencia de Camp David, cerca de Washington, periodo durante el cual no realizó ninguna actividad pública.

jc (efe, afp)