Biden "preparado" para trabajar con la oposición republicana

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el miércoles (09.11.2022) estar "preparado" para trabajar con la oposición republicana, en su primer pronunciamiento tras las elecciones de medio término a las que calificó como "un buen día para la democracia".

Más temprano, el expresidente Donald Trump (2017-2021) admitió que los resultados de su partido en los comicios de medio mandato han sido "en cierto modo decepcionantes", al no producirse la ola roja en el Congreso que los conservadores y algunas encuestas auguraban.

Los republicanos anticipaban en las elecciones de medio mandato una votación que les devolviera el poder en el Congreso, pero su mitigada ventaja en ambas Cámaras ha desinflado las expectativas y puesto en entredicho tanto su fortaleza como la de Trump.

Según las últimas proyecciones de medios, la futura mayoría en el Senado se decidirá en tres estados claves, Arizona, Nevada y Georgia, donde los resultados de las elecciones de medio mandato del martes tardarán en conocerse, e incluso prolongar la incertidumbre hasta diciembre.

De momento, según las proyecciones de la cadena CNN, los demócratas controlan 48 de los 100 escaños de la Cámara Alta del país, frente a 49 de los republicanos, con lo que solo quedarían Arizona, Nevada y Georgia por dilucidar.

Aun así, todavía hay medios como los periódicos The New York Times o The Washington Post que dan un empate en el Senado con 48 asientos para cada partido, aunque todavía no han acabado sus estimaciones para Alaska, donde se ha proyectado un triunfo republicano.

Respecto de la Cámara Baja, con 435 escaños en juego y el escrutinio aún en marcha, las proyecciones ponen adelante a los republicanos: CNN les concede 203 asientos y 187 a los demócratas, mientras que el Post da 199 para los primeros y 175 para los segundos.

Biden apostaría a la reelección

En rueda de prensa, Biden se refirió a la posibilidad de presentarse a la reelección en 2024: "Esa ha sido nuestra intención independientemente del resultado de estas elecciones" de medio mandato.

No obstante, acto seguido matizó que no deja de ser "una decisión familiar" y que no tiene prisa por anunciarla, independientemente de cuando Trump lo haga.

"Espero tener algo de tiempo para escabullirme durante una semana en torno a las Navidades o Acción de Gracias. Intuyo que a comienzos del próximo año tomaré esa decisión", remarcó el mandatario demócrata.

Sin embargo, sostuvo que si Trump se postula de nuevo a la Presidencia, se asegurará, ejerciendo los esfuerzos que garantiza la Constitución, que no regrese a la Casa Blanca.

El lunes, en la víspera de los comicios de medio mandato, Trump adelantó que el próximo 15 de noviembre llevará a cabo "un gran anuncio" desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida, en una referencia velada a su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024.

gs (efe, afp)