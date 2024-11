Biden autoriza a Ucrania a usar misiles contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a emplear misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares dentro de Rusia, reportaron medios estadounidenses y agencias de noticias este domingo (17.11.2024).

Los periódicos The New York Times y The Washington Post aseguraron con base en fuentes anónimas que esta decisión responde al despliegue de tropas por parte de Corea del Norte para ayudar a Moscú en su invasión. La agencia de noticias afp dijo que un funcionario estadounidense le había confirmado estos informes.

Putin advirtió que OTAN estará "en guerra con Rusia" si autoriza a Ucrania el uso de misiles de largo alcance

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski ha presionado constantemente para que Estados Unidos le conceda autorización para usar el poderoso Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, conocido por sus siglas en inglés como Atacms, para atacar Rusia.

Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha advertido que tal aprobación significaría que la OTAN está "en guerra" con Rusia, una amenaza que había hecho previamente cuando los aliados de Ucrania intensificaron su asistencia militar a Kiev.

Informes de inteligencia occidentales sugieren que se están desplegando alrededor de 10.000 soldados norcoreanos en Rusia.

rr (afp/reuters/ap)