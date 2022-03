++ Biden advierte: escasez de alimentos "va a ser real" ++

Todas las noticias en Hora Central de Europa (CET).

22.08 | Líder checheno afirma que sus tropas en Ucrania capturaron alcaldía de Mariúpol

El líder checheno, Ramzan Kadyrov, afirmó el jueves que sus fuerzas tomaron la alcaldía de Mariúpol, un importante puerto del sudeste de Ucrania cercado por las tropas rusas. "Los muchachos informaron por radio que liberaron el edificio de la administración de Mariúpol y que izaron nuestra bandera", declaró Kadyrov en Telegram, afirmando que las fuerzas ucranianas habían "abandonado sus posiciones". Este antiguo líder rebelde, ahora afín al Kremlin, indicó que otras unidades rusas avanzaban hacia este puerto, que está en gran medida destruido por los bombardeos. Esta información no pudo ser verificada de forma independiente y ha sido cuestionada por autoridades ucranianas.

Ramzan Kadyrov.

21.51 | Embajador de EE.UU. en México pide a este país mostrar solidaridad con Ucrania

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió este jueves al Gobierno mexicano que muestre su solidaridad con el pueblo ucraniano en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. “Tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y en contra de Rusia. Me parece que el embajador de Rusia estuvo aquí ayer haciendo un ruido, que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar, nunca puede pasar", señaló Salazar durante la instalación del grupo de amistad México-Estados Unidos en la cámara de diputados. El embajador se refirió así a la visita que hizo el embajador ruso en México, Víktor Koronelli, el miércoles a la Cámara de Diputados, con motivo de la instalación del grupo de amistad México-Rusia, lo que generó críticas contra los legisladores del gobernante partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT). Salazar apuntó que la invasión rusa a Ucrania es “un ataque contra la libertad y el modo de vivir de todos nosotros”, refiriéndose así a Estados Unidos y México. (EFE)

20.35 | Rusia dice que la OTAN quiere que continúen las acciones militares

Rusia acusó hoy a la OTAN de estar interesada en la continuación de las acciones militares en Ucrania, escenario desde hace un mes de una "operación militar especial" rusa que ha dejado miles de muertos y 3,5 millones de refugiados. "La decisión anunciada en la cumbre (de la OTAN) de continuar ofreciendo apoyo político y práctico al régimen de Kiev demuestra el interés de la Alianza Atlántica en la continuación de las acciones militares", dijo María Zajarova, portavoz de Exteriores rusa, en un comunicado. Zajárova agregó: "Al tiempo que llama a las negociaciones, el bloque del Atlántico Norte no ha realizado ni un solo intento de decantar a los dirigentes ucranianos hacia el arreglo pacífico de la situación en el Donbás". A su vez, lamentó que los países miembros del bloque demostraran "una absoluta lealtad a Washington" y la voluntad de seguir al pie de la letra la política de "contención total de Rusia". (EFE)

20.23 | Canadá aumentará exportaciones de petróleo ante conflicto en Ucrania

Canadá anunció el jueves un aumento de sus exportaciones de petróleo para atender "solicitudes de asistencia" de sus "aliados, que luchan contra la escasez" por el conflicto en Ucrania, dijo el ministro de Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson. En 2022 "la industria canadiense tiene la capacidad de aumentar gradualmente sus exportaciones de petróleo y gas en aproximadamente 300.000 barriles por día, con el fin de reemplazar el petróleo y el gas ruso", dijo Wilkinson en un comunicado. "Nuestros aliados en Europa dicen que necesitan nuestra ayuda para dejar de lado el petróleo y el gas rusos de inmediato, mientras aceleran la transición energética continental. Canadá está en una posición única para ayudar en ambos casos", dijo el ministro. (AFP)

20.21 | Macron propone plan de urgencia para seguridad alimentaria por guerra en Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso el jueves un plan de urgencia para la seguridad alimentaria mundial y la producción de cereales, a nivel de la Unión Europea y el G7, para responder al riesgo de "hambruna" a causa de la guerra en Ucrania. Macron, tras las cumbres del G7 y de la OTAN en Bruselas, instó a Moscú a ser "responsable" y permitir el sembrado en Ucrania, sin el cual se producirá, en 12 a 18 meses, "una hambruna inevitable" con una posible escasez de cereales en Egipto y en el norte de África. En estas regiones, algunos países son muy dependientes de los cereales producidos en Ucrania, como Egipto, que "depende en un 80 por ciento", dijo. Por ello, el mandatario francés, cuyo país está al frente de la presidencia rotatoria de la UE, propuso una "iniciativa para la seguridad alimentaria" con un "plan de urgencia de liberación de las reservas en casos de crisis para evitar cualquier situación de escasez y moderar el alza de precios". La propuesta también incluye "obtener un compromiso multilateral para no imponer restricciones a la exportación de materias primas agrícolas", para evitar bloqueos como los que ocurrieron con las exportaciones de vacunas durante la pandemia de covid-19. (AFP)

20.04 | Macron asegura que China "desaprueba" la guerra en Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que su homólogo chino, Xi Jinping, "desaprueba" la invasión rusa de Ucrania, y añadió que Pekín debe ser "una potencia de mediación y moderación" que ayude a convencer a Rusia a detener el conflicto bélico. "He hablado con el presidente Xi hace diez días, le volveré a hablar tantas veces como sea necesario durante esta crisis, y he tenido ante mí a un dirigente que, en primer lugar, ha compartido nuestra preocupación y que desaprueba la guerra", declaró el político en una rueda de prensa tras participar en las cumbres de la OTAN y del G7 celebradas hoy en Bruselas. Destacó que China, uno de los aliados de Rusia que mantiene una posición ambigua ante la guerra, "defiende de forma permanente la soberanía de los pueblos, el derecho de autodeterminación y la importancia de esas nociones". "Por tanto, es completamente normal que China no pueda apoyar a Rusia en una agresión contra un pueblo vecino y la violación de su soberanía territorial, espíritu de coherencia, China está comprometida", constató. (EFE)

Emmanuel Macron.

19.36 | Ucrania no ve bien negociar el estatus de Crimea y Donbás, según Erdogan

Ucrania está llegando a acuerdos en las negociaciones con Rusia en diversos aspectos, desde su relación con la OTAN, desarme y la oficialidad del idioma ruso, pero "no puede parecerle bien" negociar el estatus de Crimea y Donbás, dijo este jueves el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. "En el proceso que continúa en Bielorrusia se puede decir que hay acuerdos sobre algunos temas, sea la OTAN, sea el desarme, sea la seguridad colectiva o la oficialidad del idioma ruso. Pero fuera de eso están los temas de Crimea y Donbás, y eso desde luego a Ucrania no le puede parecer bien", dijo Erdogan en referencia a una posible renuncia de Kiev a estos territorios. Erdogan hizo estas declaraciones en un encuentro con la prensa turca, transmitido en directo por la cadena NTV, tras participar hoy en la cumbre extraordinaria de la OTAN en Bruselas. (EFE)

19.11 | El G7 está listo para adoptar "sanciones adicionales" contra Rusia

El G7 de las economías más avanzadas se declaró este jueves listo para adoptar "sanciones adicionales" contra Rusia por la invasión a Ucrania. En una declaración adoptada luego de una breve cumbre en Bruselas, el G7 aseguró además que "no escatimará esfuerzos" para que el presidente ruso, Vladimir Putin, así como los "arquitectos y personas que lo apoyan en esta agresión", sean responsabilizados. (AFP)

18.58 | Biden advierte que la escasez de alimentos "va a ser real"

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este jueves que la escasez de alimentos "va a ser real" y que este es uno de los temas de los que ha hablado hoy con sus interlocutores en Bruselas. "El precio de las sanciones no va a ser solo sobre Rusia, va a ser sobre muchos países, incluyendo los países europeos y nuestro país también", apuntó Biden en una rueda de prensa. (EFE)

18.53 | Biden dice que Rusia debería ser expulsada del G20 por su invasión de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó este jueves que Rusia debería ser expulsada del G20 debido a su invasión de Ucrania, durante una rueda de prensa después de participar en sendas cumbres de la OTAN y el G7 en Bruselas. Biden añadió que si el resto de los miembros de ese grupo no están de acuerdo con expulsar a Rusia, deberían al menos permitir que Ucrania participe también en las reuniones de ese mecanismo multilateral. (EFE)

18.44 | Biden avisa que EE.UU. responderá si Rusia usa armas químicas en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avisó este jueves que su Gobierno responderá si Rusia emplea armas químicas en Ucrania. "Responderemos, responderemos si él (Vladimir Putin) las usa, y la naturaleza de esa respuesta dependerá de la naturaleza del uso", dijo Biden en Bruselas, a donde se ha trasladado para mantener conversaciones con sus aliados para reforzar la postura común frente a la invasión rusa de Ucrania. Biden aseguró también que la OTAN "nunca ha estado tan unida como hoy". (EFE)

18.33 | Scholz: los contratos para importaciones de energía rusa son en euros

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó que el examen de los contratos energéticos con Rusia apunta que el pago en euros o en dólares forma parte del acuerdo y es lo que "está en vigor", en referencia al anuncio del presidente ruso Vladimir Putin, que reclamará el abono en rublos. Al término de un encuentro de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN y del G7, Scholz destacó una vez más que un embargo a las importaciones de gas natural, carbón y petróleo de Rusia no formará parte del régimen de sanciones. Afirmó que se trata de una decisión "consciente" debida a la dependencia de muchos estados europeos de dichas importaciones, pero defendió la eficacia del resto de "duras" sanciones impuestas contra Moscú. Consultado por la posibilidad de abonar dichas importaciones en rublos, subrayó que los acuerdos y tratados son "precisos" con respecto a la divisa que se debe emplear. "Es lo que sabemos y seguiremos la situación de cerca, pero parece que está absolutamente claro en la mayor parte de los casos," indicó el canciller en Bruselas. (EFE)

18.16 | La UE inicia su cumbre con posibles nuevas sanciones a Rusia sobre la mesa

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea dieron comienzo hoy a una cumbre a la que está invitado el presidente estadounidense, Joe Biden, y en la que abordarán la posibilidad de imponer más sanciones a Moscú por la invasión de Ucrania, incluido a su sector energético. El encuentro, en el que participará también de forma telemática el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, busca escenificar la unidad de los Veintisiete y Washington frente a la agresión rusa y se produce después de que esta mañana se hayan celebrado sendas cumbres de la OTAN y del G7 en la capital belga para abordar el conflicto. Sobre la mesa está la posibilidad de que la UE adopte nuevas sanciones contra Moscú, aunque los países miembros están divididos sobre el calado de las posibles medidas, sobre todo en cuanto a un posible embargo a las importaciones de combustibles fósiles rusos, de los que dependen buena parte de los Veintisiete. (EFE)

17.58 | Ucrania quiere el software de espionaje Pegasus y sistema antimisiles israelí

Los servicios de Inteligencia de Israel cooperan estrechamente con Ucrania, mientras Kiev sigue enfrentando la invasión de Rusia y está aún interesado en aparatos avanzados de seguridad israelí como el sistema antimisiles Cúpula de Hierro o el polémico software de espionaje Pegasus. La Inteligencia ucraniana está "cooperando muy de cerca" con su contraparte israelí, aseguró hoy Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una videoconferencia por Zoom con medios israelíes. Según detalló, Kiev agradece los intentos de mediación entre Ucrania y Rusia del primer ministro israelí, Naftali Benet, y considera Jerusalén como "uno de los lugares prioritarios" para una posible reunión entre Zelenski y el presidente ruso, Vladimir Putin. Israel ha rechazado desde antes de la guerra las peticiones ucranianas para adquirir el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, que usó con efectividad el pasado mayo en la escalada bélica con Gaza, cuando interceptó gran parte de los proyectiles de la franja. A su vez, Kiev está interesado en el software de espionaje Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, capaz de piratear y acceder a toda la información de teléfonos móviles ajenos. El sistema sembró polémica por el uso que varios países habrían hecho de él para espiar a políticos, disidentes, defensores de derechos humanos o periodistas críticos. "Hemos comunicado claras expectativas de que necesitamos el Sistema Cúpula de Hierro y otras armas", afirmó hoy Yermak. (EFE)

17.54 | Zelenski ve riesgo "real" de que Rusia use armas químicas en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este jueves que existe un riesgo "real" de que Rusia utilice armas químicas en territorio ucraniano y acusó a las fuerzas rusas de lanzar bombas de fósforo. "La amenaza de un uso en gran escala de armas químicas por parte de Rusia en territorio de Ucrania es real", dijo Zelenski por videoconferencia en una cumbre del G7, añadiendo que su gobierno posee informaciones sobre la utilización de bombas de fósforo por parte de las tropas rusas. Zelenski ya había denunciado el uso de bombas de fósforo durante un discurso pronunciado en la mañana y transmitido en una cumbre extraordinaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En años recientes, países occidentales han responsabilizado a Rusia por dos casos de envenenamiento con el agente neurotóxico Novichok. El primero de ellos fue contra el exespía ruso Serguéi Skripal en Inglaterra, en 2018, y el segundo el envenenamiento del opositor Alexéi Navalni, en 2020. (AFP)

17.38 | Suiza congeló activos rusos por valor de 6.000 millones de dólares

El Gobierno suizo congeló activos de ciudadanos rusos sancionados por la guerra en Ucrania, por valor de 5.750 millones de francos (6.100 millones de dólares, 5.600 millones de euros), indicó hoy un responsable del Ministerio de Economía helvético. La cifra, que incluye propiedades de los sancionados en áreas turísticas de Suiza, puede aumentar a medida que se identifiquen nuevos activos, destacó en rueda de prensa el responsable de relaciones económicas bilaterales del citado ministerio, Erwin Bollinger. La cifra es uno de los primeros indicadores de la fortuna acumulada en el país centroeuropeo por empresarios, políticos y otras personas cercanas a las altas esferas del poder rusas y que han sido objetivo de las sanciones de Berna. (EFE)

17.31 | G7 restringe las ventas de oro de Rusia y reducirá su dependencia energética

Los países del G7 acordaron este jueves limitar la capacidad del Kremlin para sortear las sanciones impuestas a nivel global como respuesta a la guerra en Ucrania a través de ventas de su oro, al tiempo que se comprometieron a reducir su dependencia en los combustibles fósiles rusos. Son dos de los acuerdos alcanzados por las siete mayores potencias mundiales en su reunión de Bruselas, que ha tenido lugar después de la cumbre de líderes de la OTAN y antes de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE a la que está invitado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. (EFE)

16.55 | Lukashenko dice que 12 ucranianos expulsados de Bielorrusia eran espías

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó este jueves que los doce ucranianos expulsados la víspera espiaron en el país vecino, según la agencia oficial BELTA. "Hay suficientes de ellos, de espías internacionales. Todo un caudal. Incluso de nuestra Ucrania. Los vimos, son doce personas. Tenían que espiar y hacer travesuras en Bielorrusia. Bueno, han sido expulsados esos 'infiltrados' ucranianos bajo cobertura diplomática", señaló. Bielorrusia anunció ayer la expulsión de parte de los diplomáticos ucranianos acreditados ante Minsk, así como el cierre del Consulado General de Ucrania en la ciudad de Brest. (EFE)

16.44 | Aprueban en la ONU resolución humanitaria que pide fin a la agresión rusa

Un total de 140 países votaron este jueves en la Asamblea General de la ONU una resolución que demanda a Rusia "un cese inmediato de hostilidades contra Ucrania, y en particular cualquier ataque contra civiles y objetivos civiles". Solo cinco países votaron en contra, mientras que 38 se abstuvieron. Este resultado muestra que el rechazo de la comunidad internacional contra la invasión de Rusia del territorio ucraniano es casi similar al demostrado el pasado 2 de marzo, cuando se aprobó la resolución que "deploraba" la agresión rusa y pedía su cese inmediato. (EFE)

16.27 | Rusia y Ucrania intercambiaron medio centenar de prisioneros de guerra

Rusia y Ucrania llevaron a cabo este jueves el primer intercambio grande de prisioneros de guerra desde el inicio de la ofensiva rusa hace un mes, con diez militares liberados por cada bando, y un total de 30 marinos civiles. La viceprimera ministra y titular para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania, Iryna Vereshchuk, así lo informó en la red Telegram, según Ukrinform. "Hoy, por orden del presidente (Volodimir) Zelenski, tuvo lugar el primer intercambio completo de prisioneros de guerra. A cambio de 10 invasores capturados, sacamos a 10 de nuestros militares", dijo. Según Vereshchuk, también hoy, 11 marinos rusos, civiles, que habían sido rescatados de un barco hundido cerca de Odessa fueron enviados a Rusia. En este intercambio, 19 marineros civiles ucranianos regresaron a casa desde el barco de rescate Sapphire, capturado por las fuerzas rusas cuando intentaba sacar a fuerzas ucranianas de la isla Zmeiny. Según los términos del intercambio, el barco de rescate también será devuelto a Ucrania y enviado a un puerto en Turquía. (EFE)

16.15 | Borrell dice que "en dos semanas" se decidirá quién gana la guerra de Ucrania

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo hoy que en las próximas dos semanas se decidirá la "victoria" de la guerra en Ucrania y llamó a los Veintisiete a seguir suministrando armas a Kiev. "Las próximas dos semanas van a decidir de qué lado va a caer la victoria. Y tenemos que seguir ayudando, suministrando armas", dijo Borrell a su entrada a un Consejo Europeo dedicado a Ucrania en el que además de los líderes de los Veintisiete está invitado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El coordinador de la política exterior comunitaria aseguró que las fuerzas rusas están sufriendo "un gran fracaso" militar en Ucrania. "Los rusos intentaron una conquista rápida y ahora están masacrando a la gente. Desde el punto de vista militar, es un gran fracaso para Rusia. Un mes luchando y no han podido desplazarse más de 200 kilómetros de sus bases logísticas", dijo. Según Borrell, esa incapacidad de las fuerzas de Vladimir Putin para ganar terreno en Ucrania y controlar grandes urbes está haciendo que el ataque de Moscú busque la devastación. (EFE)

Josep Borrell.

16.02 | Ucrania acusa al ejército ruso de deportar a 6.000 habitantes de Mariúpol

El Ministerio de Exteriores ucraniano acusó este jueves al ejército ruso de haber deportado a por lo menos 6.000 residentes de la ciudad asediada de Mariúpol (sur), cuya orilla izquierda está bajo control de las fuerzas rusas. "15.000 vecinos están en grave peligro en el distrito de la orilla izquierda", indicó el Ministerio según un comunicado en el que acusó a los "ocupantes" de confiscar los documentos de identidad de los residentes y de trasladarles de forma forzosa a territorio ruso. "Según las informaciones disponibles, el ejército ruso ha deportado a unos 6.000 residentes de Mariúpol a campos de filtración en Rusia para usarlos como rehenes y ejercer presión política sobre Ucrania," agregó. El Ministerio acusó además a las fuerzas de rusas de abrir fuego contra las columnas en las que los civiles tratan de abandonar la ciudad y de mantener retenido desde hace varios días un convoy de autobuses llegado de Zaporiyia (sur) para evacuar a ciudadanos de Mariúpol. (EFE)

16.01 | Rusia expulsa a diplomático de Montenegro en respuesta a medida similar

Rusia citó este jueves al embajador de Montenegro en Moscú, Milorad Scepanovic, para comunicarle la expulsión de un empleado de su misión diplomática en represalia por una medida similar de Podgorica, informaron fuentes oficiales. "El 24 de marzo, el embajador extraordinario y plenipotenciario de Montenegro ante la Federación Rusa, Milorad Scepanovic, fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, donde se le entregó una nota ministerial sobre la declaración como 'persona non grata' a un empleado de la embajada montenegrina en Moscú", indicó la Cancillería rusa en un comunicado en su web. La nota agrega que la medida es una respuesta a una decisión similar de Montenegro, que la adoptó el pasado 4 de marzo. Las autoridades montenegrinas acusaron al diplomático ruso de contravenir la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Según la prensa del país balcánico, el diplomático expulsado era, en realidad, un agente de la inteligencia rusa. (EFE)

15.57 | Seis civiles muertos y 15 heridos en bombardeo ruso en ciudad ucraniana de Járkov

Al menos seis civiles murieron y 15 resultaron heridos el jueves en un bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Járkov (noreste), indicó el gobernador regional en la aplicación Telegram. "Según las informaciones preliminares, seis civiles murieron y 15 resultaron heridos y fueron hospitalizados", dijo Oleg Siniegubov. El bombardeo, realizado con "armas de largo alcance", alcanzó una oficina de correos en cuyas inmediaciones los residentes locales recibían ayuda humanitaria, precisó Siniegubov, quien denunció un nuevo "crimen de los ocupantes rusos". Segunda ciudad del país con casi 1,5 millones de habitantes antes de la guerra, Járkov está situada a unos 40 km de la frontera rusa. (AFP)

15.52 | Mandato de jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, es renovado por un año debido a Ucrania

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, anunció este jueves que la alianza militar renovó su mandato por un año adicional, en un contexto marcado por la invasión rusa a Ucrania. En un mensaje en Twitter, Stoltenberg dijo sentirse "honrado" que la cumbre de la OTAN realizada este jueves en Bruselas extendiera su mandato "hasta el 30 de septiembre de 2023". "En momentos en que enfrentamos la mayor crisis de seguridad en una generación, reafirmamos la unidad para mantener fuerte a nuestra alianza y nuestro pueblo a salvo", señaló. El funcionario había anunciado en febrero que en diciembre de este año se pondría al frente del Banco Central de Noruega. Sin embargo, el estallido de la guerra en Ucrania motivó un cambio de planes. (AFP)

15.50 | OTAN equipa a sus fuerzas en Europa oriental contra amenazas nucleares, químicas o biológicas

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) equipará a sus fuerzas de combate desplegadas en el flanco oriental con protección contra amenazas químicas, biológicas y hasta nucleares, anunció este jueves el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg. Los miembros de la alianza están "preocupados" por la posible utilización de esas armas en Ucrania por parte de Rusia, y por eso también acordaron en una cumbre "abastecer equipos para ayudar a Ucrania a protegerse de esas amenazas", expresó. (AFP)

Selección de noticias: DZC