Biden a Putin: “No puede, repito, no puede invadir Ucrania”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este viernes (31.12.2021) que en la conversación que sostuvo el jueves con su par ruso, Vladimir Putin, le dijo claramente que cualquier acción de Moscú contra Ucrania generará sanciones y un aumento de la presencia estadounidense en Europa. Ambos líderes intercambiaron advertencias respecto a Ucrania en una llamada telefónica de 50 minutos.

"Le dejé claro al presidente Putin que si él hace cualquier movimiento adicional, si invade Ucrania, tendrá severas sanciones. Aumentaremos nuestra presencia en Europa, con nuestros aliados de la OTAN, y el precio que pagará por ello será muy alto", dijo Biden a la prensa cuando salía de un restaurante en Wilmington, Delaware, donde pasa las fiestas de fin de año con su familia.

El mandatario añadió que Putin estuvo de acuerdo en la realización de tres grandes conferencias entre miembros de alto rango de sus equipos para ayudar a buscar soluciones a las diferencias que enfrentan a Estados Unidos y Rusia. Pero añadió que "le dejé muy en claro que eso funcionará solo si él baja la tensión" en la zona fronteriza.

Conversaciones con Ucrania y la OTAN

Consultado sobre si Moscú recibirá sanciones si mantiene su enorme despliegue militar en la frontera con Ucrania, Biden respondió: "No voy a negociar en público, pero le dije que no puede, y enfaticé ello, no puede invadir Ucrania". Biden conversará el domingo con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre estos y otros asuntos. Se espera que Biden reafirme su respaldo al gobierno de Kiev, a la integridad territorial ucraniana y analice escenarios para calmar las tensiones en la región.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, conversó con los ministros de Exteriores de Canadá e Italia para acordar una respuesta unida que disuada a Rusia de cualquier acción militar contra Ucrania. Además, habló con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

En un tuit, el jefe de la diplomacia estadounidense pidió a Rusia que "participe seriamente" en las negociaciones para permitir una desescalada. Ucrania y sus aliados occidentales acusan a Moscú de haber concentrado decenas de miles de soldados en su frontera para una posible invasión. La OTAN está "unida" y "dispuesta a dialogar", tuiteó, de su lado, Stoltenberg.

DZC (Reuters, AFP)