Berlín: desalojan manifestantes propalestinos de universidad

La policía berlinesa desalojó este martes (07.05.2024) a un grupo de manifestantes propalestinos que había ocupado un patio de la Universidad Libre (FU) de Berlín y había montado un campamento de protesta.

"La universidad ordenó el desalojo y llamó a la policía. Esta forma de protesta no está dirigida al diálogo. Una ocupación de parte de la universidad no es aceptable. Estamos dispuestos al diálogo pero no en esta forma", dijo el rector de la Universidad, Günter Ziegler.

Según la universidad, los manifestantes intentaron también acceder a las aulas para ocuparlas. La universidad ha dicho en un comunicado que ha habido daños materiales en el campus y que ha puesto una denuncia penal.

En tres edificios de la institución tuvieron que interrumpirse las clases y las bibliotecas y el comedor universitario de la zona afectada estuvieron cerrados temporalmente.

Los cerca de cien manifestantes, según el diario "Der Tagesspiegel", corearon consignas como "Avergonzaros", "Los medios alemanes mienten", "Medios nazis alemanes", "Jódete Alemania" o "Palestina libre".

En pancartas se podían leer lemas como "Cuando el derecho se convierte en injusticia, la resistencia es un deber", "Lucha contra el poder colonial" o "La descolonización no es una metáfora".

El grupo "Student Coalition Berlin" publicó en Instagram fotos que muestran varias carpas y llamados a los estudiantes a sumarse a la "protesta solidaria".

También la organización troskista "Tendencia Internacional Marxista" apoya la manifestación. El viernes hubo una protesta propalestina delante de la Universidad Humboldt (HU), también en Berlín, que fue disuelta por la policía.

Temor por protestas en universidades estadounidenses

Tras las protestas violentas en universidades estadounidenses, hay temores de que estas se extiendan a las universidades alemanas.

La FU ha sido criticada en los últimos meses por no hacer frente de manera contundente a casos de antisemitismo relacionados con la actual situación en la franja de Gaza.

En diciembre, un grupo de estudiantes propalestinos tomó un aula y el pasado fin de semana un estudiante judío recibió una paliza que lo llevó al hospital.

El Círculo de Estudiantes Cristianodemócratas (RCDS) ha pedido la dimisión de la cúpula de la universidad por no haber reaccionado oportunamente a brotes de antisemitismo.

La titular de Investigación y Ciencia en el Gobierno de la ciudad estado de Berlín, Ina Czyborra, respaldó la acción de la policía.

"En principio es legítimo manifestarse contra la guerra pero no en la forma de estas protestas como hace tres días en la HU y hoy en la FU que buscan la confrontación y no el diálogo", dijo.

