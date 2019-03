Berlín no se amilana ante arremetida diplomática de Maduro

No ahorró calificativos el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, este jueves (07.03.2019) para referirse a la expulsión del embajador en Venezuela, Daniel Kriener. El político dijo que la medida era "incomprensible" e "inaceptable".

Kriener fue llamado por Maas a la capital alemana, donde se espera que arribe es sábado 9 de marzo. Maas recalcó que esto no va a cambiar un milímetro el respaldo de Alemania al presidente de transición, Juan Guaidó, para que se lleven a cabo elecciones libres, justas y democráticas. "Ese apoyo es irrevocable”, señaló con seriedad.

Por órdenes del ministro

De forma inesperada, este miércoles 6 de marzo el gobierno de Venezuela declaró al representante diplomático alemán "persona non grata". Antes, y junto a varios otros embajadores, Kriener había recibido en el aeropuerto de Maiquetía a Guaidó, cuando éste regresó de un viaje por varios países de Sudamérica. Maas enfatizó que el embajador actuó por instrucciones suyas. "Creo que la presencia de distintos representantes diplomáticos ayudó a evitar el arresto" de Guaidó, dijo Maas. Según distintas informaciones, su detención era inminente.

Entre los expertos en política exterior de Berlín la expulsión del embajador generó preocupación. Jürgen Hardt, portavoz de política exterior de la Unión (CDU/CSU), considera que las acciones de Maduro son ilegítimas. "El objetivo debe ser que el embajador Kriener vuelva rápidamente a Caracas", dijo. Andrej Hunko, de La Izquierda, dijo en cambio que la expulsión era una consecuencia del apresurado reconocimiento de Guaidó por parte del gobierno federal. Esa acción, afirmó, fue una "violación de los principios del derecho internacional".

El embajador Daniel Kriener junto a Juan Guaidó.

Fenómeno inusual

A menudo ocurre en el escenario internacional que los diplomáticos de un país son expulsados. En los tiempos de la Guerra Fría, estas medidas eran parte integral de la guerra psicológica llevada a cabo por los gobiernos de Washington y Moscú. Los diplomáticos alemanes, sin embargo, raramente han sido declarados "personas non gratas".

Después del envenenamiento del agente doble Serguei Skripal en marzo de 2018 en Inglaterra, Rusia expulsó a cuatro funcionarios de la embajada de Alemania como respuesta a la disputa diplomática de Moscú con Occidente. En 2012, los diplomáticos alemanes tuvieron que abandonar Siria, que reaccionó así a la expulsión previa de sus diplomáticos por parte de Alemania. Y también en Ruanda, en 2008, los miembros de la legación germana debieron empacar por una disputa surgida por la detención de un diplomático ruandés en el aeropuerto de Frankfurt. En ese momento, sin embargo, el gobierno ruandés recalcó que lo ocurrido no implicaba una ruptura de relaciones.

Cómo se expulsa a un diplomático

Antes de expulsar a un diplomático, el país anfitrión debe anunciar la decisión al Estado al que pertenece el embajador. En el caso de Venezuela, esa regla -que se acordó en la "Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas"- fue pasada por alto. El acuerdo de 1961 regula la inmunidad de los diplomáticos y ha sido ratificada por 190 países.

Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez.

En esencia, establece que los diplomáticos están protegidos en los países anfitriones contra eventuales procesos judiciales. No pueden ser arrestados y si uno de ellos comete un delito, la única opción que tiene el país anfitrión es declarar al diplomático "persona no grata”. En tal caso, el afectado tiene que abandonar el país en un plazo de siete días. Los familiares del diplomático también son expulsados.

Señal de impotencia

El autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, dijo en entrevista con Der Spiegel que la expulsión de Kriener era una señal de la impotencia del gobierno de Nicolás Maduro. "Lo que intenta Maduro es deslumbrar a la ciudadanía, para engañarlos y hacerles creer que tiene todavía el poder de expulsar embajadores", dijo el político. "Pero se perjudica solo, porque el régimen está aislado y ya no tiene el apoyo ni de los países vecinos ni de Europa", agregó. Guaidó dijo que espera que Europa ahora reaccione de forma unida y resuelta.

Maduro, de 56 años, gobierna Venezuela desde 2013 y fue reelegido en 2018. Esas elecciones no fueron reconocidas por Alemania ni por varios otros países, porque no se cumplieron los estándares democráticos y constitucionales, sostuvo el ministro alemán de Exteriores. Los observadores internacionales habían calificado el proceso como no libre y no justo.

La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, también consideró ilegítima la reelección de Maduro y declaró a Guaidó como presidente de transición. Maduro, en tanto, sigue en el cargo y mantiene el respaldo de las fuerzas armadas. Muchos expertos temen que en este escenario Maduro tienda a radicalizar aún más la situación.

Más de 50 países de todo el mundo, entre ellos Alemania, reconocieron a Guaidó como el presidente interino legítimo de Venezuela. El político, de 35 años, se comprometió a liderar un gobierno de transición que convoque a nuevas elecciones para reemplazar a Maduro, quien sigue contando con el apoyo de Rusia, China y Turquía.

Venezuela: un país, dos presidentes En curso de confrontación Con solo tres semanas en el cargo, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, es la nueva cara de la oposición. El miércoles (23.01.2019.), el político de 35 años se declaró presidente interino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró inmediatamente su apoyo. Las fuerzas armadas venezolanas, sin embargo, siguen apoyando al jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Venezuela: un país, dos presidentes Disturbios y muertes Sin embargo, 27 soldados se amotinaron contra Maduro el lunes (21.01.2019). Desde el fracaso de este levantamiento, la situación en el país ha empeorado. Hay protestas y disturbios, como aquí, en Caracas. Según el Observatorio de Conflictos Sociales (OVCS), una organización no gubernamental, al menos 13 personas perdieron la vida.

Venezuela: un país, dos presidentes Guaidó, ¿portador de esperanza? El miércoles, cientos de miles de personas siguieron el llamamiento a protestar de la oposición. Se manifestaron contra el gobierno socialista de Maduro, al que culpan la mala situación económica, la represión y la mayor inflación a nivel mundial. Los obispos venezolanos pidieron a los militares que protegieran a los ciudadanos.

Venezuela: un país, dos presidentes "Venezuela pide libertad y un Estado de Derecho" Un manifestante en Caracas es llevado en motocicleta a un lugar seguro. En la madrugada del jueves (24.01.2019) continuaron los enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. El presidente estadounidense, Trump, dijo en una declaración: "La sociedad venezolana ha alzado valientemente la voz contra Maduro, y ha pedido libertad y un Estado de Derecho"

Venezuela: un país, dos presidentes Maduro moviliza a sus seguidores Los seguidores de Maduro también salieron a la calle el miércoles. Celebraron el fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, derrocado el 23 de enero de 1958. En una maifestación masiva en Caracas, Nicolás Maduro demandó que sus partidarios defendieran a su gobierno y al socialismo.

Venezuela: un país, dos presidentes Apoyo desde el extranjero Estas dos venezolanas sostienen en Honduras carteles que muestran su apoyo a Juan Guaidó. En el curso de la crisis estatal y de suministro, que ya dura varios años, cerca de tres millones de venezolanos han abandonado su país. Las Naciones Unidas advirtieron recientemente que podría producirse otro éxodo masivo en 2019. Autor: Ines Eisele



