Berlín: cuna de nuevos autores latinoamericanos

Esta semana weRstories, una editorial y un laboratorio de Arte y Literatura intercultural fundado en Berlín, presentó la primera novela del autor mexicano José Agustín Menéndez Conde, "Huesos de Bolsillo”, con una charla en el Instituto Iberoamericano. La novela, escrita en español, funde a México con Berlín, reflejando la vida de muchos jóvenes latinoamericanos que ya tienen su vida instalada en Alemania. En diálogo con DW, el autor y la directora de la editorial, Anna Garbus, cuentan la historia de este fenómeno.

Cuando Jorge González, el líder de la mítica banda chilena Los Prisioneros, grabó su Trilogía Berlinesa en su departamento de Friedrichshain entre los años 2012 y 2014, todavía no era común ver el afluente de latinoamericanos y especialmente de artistas hispanos en Alemania. Hoy la imagen es diferente. José Agustín Menéndez Conde llegó a la ciudad en el 2013 ya siendo abogado, buscó para estudiar un máster en la Universidad Humboldt, pero algo ya había cambiado en él. "En vez de prestar atención me sentaba al fondo a leer cuentos, me había obsesionado con ellos y fue así que me dí cuenta de que ya no quería ser abogado", cuenta.

Mientras estudiaba trabajaba en un café francés hasta que se encontró con el taller literario de Samanta Schweblin. "Yo ya había ganado una mención de honor en un concurso de Colombia y tenía la posibilidad de hacer un taller todo pago en un instituto, pero me decidí por el de Samanta y fue el mejor dinero que invertí en mi vida”, explica.

"Me di cuenta de que no sabía nada"

A través del taller, Menéndez Conde conoce al artista Tomás Saraceno, para quien termina trabajando durante ocho años. Esto le abre las puertas a una vida más cercana al arte, mientras seguía asistiendo al taller de Schweblin. En ese lapso tuvo momentos difíciles. "Al principio no pensaba necesitarlo de verdad. Había recién ganado una mención de Honor en el IX Premio Bonaventuriano de Colombia y pensaba que ya sabía escribir, pero mi maestra me destrozó el cuento y me di cuenta de que no sabía nada. Fue ella quien me enseñó no solo a escribir, sino también a leer".

La editorial berlinesa weRstories nace de un colectivo de amigos de distintas nacionalidades. Imagen: Manuel Sierra Alonso/DW

Su primera novela, "Huesos de bolsillo”, recientemente publicada por la editorial berlinesa weRstories, nace de un cuento del que quedó muy poco en la novela, salvo por el nombre la protagonista. "Fue un cuento que le escribí a mi hermana Luisa por su cumpleaños a modo de regalo y luego, trabajando con mi editora, se fue transformando en el primer capítulo de la novela”, rememora.

La directora italiana Anna Garbus es la fundadora de weRstories, recientemente creada en Berlín. "Luego de trabajar con él y ver el potencial que tenía la novela de José me decidí a fundar la editorial. En esta ciudad pasa a menudo que alguien que trabaja aquí de Hausmeister en su país resulta ser un fotógrafo o artista reconocido”, sostiene.

La editorial, cuyo segundo libro también será en español, espera acceder a las becas y fondos que entrega el gobierno alemán. "Lo hacemos con mucha pasión, nuestro objetivo primordial no es hacer dinero, sino publicar autores y promover a artistas que, por una razón u otra, todavía no han tenido la visibilidad que merecen”.

Un colectivo y una comunidad

Saliendo de la pandemia afloraron los espacios literarios, como el Salón Berlinés, entre muchos otros, y se mantienen librerías como Bartleby, que vende exclusivamente libros en español. En el año 2022 se funda un grupo de editoriales latinoamericanas e internacionales de Berlín llamado "Colectivo Editor Migrante”, que reúne a reconocidas publicaciones como Abrazos, Siesta Verlag y weRstories. "De pronto estábamos todas juntas reunidas para hablar sobre futuras ferias, compartir costes y mesas y ahora vamos a participar conjuntamente en el festival de las editoriales independientes ‘Indiecon' en Hamburgo. En vez de competir nos apoyamos los unos a los otros”, señala Garbus.

