Berlín aclara las normas de igualdad de género para el baño en "topless"

El pasado diciembre, cuando Lotte Mies se presentó "topless" en una piscina cubierta del barrio berlinés de Kaulsdorf, le pidieron que se cubriera el pecho o abandonara el recinto. La activista, de 33 años, había llamado antes para comprobar con el personal que podía hacer "topless"y le dijeron que no habría problema. Pero cuando se negó a cubrirse, llamaron a la policía y obligaron a Mies a marcharse.

"Aquel día fue más que humillante para mí y no me gustó nada que me trataran como a una ciudadana de segunda clase por razón de mi sexo y no poder decidir por mí misma cómo [presentar] mi propio cuerpo", declaró Mies a DW.

"Lo pensé y llegué a la conclusión de que: 'No, ya no quiero avergonzarme de mis pechos, en realidad no está bien'", dijo Mies. "Esta sexualización permanente a la que estamos expuestos, y no se trata sólo de los pechos, simplemente no quiero aceptarla más".

Mies presentó una queja ante la oficina del defensor del pueblo, responsable del cumplimiento de la Ley Antidiscriminación de Berlín, una ley que se introdujo en el estado de Berlín en junio de 2020 y es la primera de su tipo en Alemania. La Ley General de Igualdad de Trato, que se aplica en toda Alemania, prohíbe la discriminación en los ámbitos laboral y civil. La Ley Antidiscriminación de Berlín amplía esta ley existente para proteger contra la discriminación en el sector público.

La Berliner Bäderbetriebe, operadora de las piscinas municipales de la capital, nunca ha tenido un código de vestimenta específico para cada sexo, sino una norma general que obliga a llevar "la vestimenta de baño habitual", tanto a hombres como a mujeres, y que deja en manos del personal de cada piscina la interpretación de su significado. Ahora, en respuesta a la protesta pública por el caso de Mies, el operador de piscinas ha emitido una aclaración para garantizar que las mujeres puedan hacer "topless" en las piscinas públicas igual que los hombres.

Igualdad de derechos para todos los berlineses

La aclaración dice simplemente que: "Nadar en 'topless' está igualmente permitido para todas las personas" y sólo es necesario cubrir los "órganos sexuales primarios". La Agencia Federal Antidiscriminación del gobierno alemán clasifica los pechos, la barba y el vello corporal como "características sexuales secundarias". Las características sexuales primarias se definen como las necesarias para la reproducción sexual, como el pene, los testículos y la vagina.

Doris Liebscher, jefa de la oficina del Defensor del Pueblo responsable del cumplimiento de la Ley Antidiscriminación en Berlín, acogió con satisfacción la aclaración de las normas en la capital, afirmando que la decisión "establece la igualdad de derechos para todos los berlineses".

Los activistas piden la desexualización de la parte superior del cuerpo

El caso de Lotte Mies tiene precedentes. En 2021, a Gabrielle Lebreton se le ordenó abandonar un parque acuático, por llevar el pecho descubierto. Activistas de Berlín fundaron posteriormente la alianza feminista interseccional Pechos Iguales para Todos ("Gleiche Brust für Alle"), que hace campaña por la desexualización de la parte superior del cuerpo en una línea similar a la campaña Free the Nipple ("Liberen el pezón") en Estados Unidos.

Bajo el lema "Ningún pezón es libre hasta que todos los pezones sean libres", los activistas recorrieron Berlín en "topless" para protestar por la hipocresía de negar a las mujeres el derecho a llevar el torno al descubierto en una ciudad llena de anuncios que mostraban "imágenes semidesnudas, sexualizadas y poco realistas de los cuerpos".

Alemania no es conocida por su actitud mojigata hacia la desnudez. Se pueden ver bañistas completamente desnudos en playas y parques tomando el sol, incluso en las zonas más conservadoras del país. De hecho, el país tiene una larga tradición de baños públicos desnudos como parte de la "cultura del cuerpo libre" ("Freikörperkultur", comúnmente conocida como FKK), un movimiento naturista que surgió a finales del siglo XIX.

