Belgorod: unidades de rusos en el Ejército ucraniano

No solo los ucranianos, sino también los rusos luchan contra Moscú del lado de Kiev: en el "Cuerpo de Voluntarios Rusos" y en la legión "Libertad de Rusia".

El lunes (22.05.2023), combatientes de estas unidades atacaron la región rusa de Belgorod. Andriy Yusov, de los servicios secretos ucranianos, habló en la emisora pública Suspilne de una "operación para liberar zonas de la región de Belgorod del régimen de Putin".

Unidades formadas solo por rusos

A más tardar desde principios de abril de 2022 se sabe que existe la legión "Libertad de Rusia". Al parecer, se formó a partir de soldados rusos capturados que se habían pasado al bando ucraniano, pero también de voluntarios con pasaporte ruso.

Se trata de unos 500 hombres, afirma Ilya Ponomaryov, antiguo diputado de la Duma rusa que ahora vive en el exilio y representa a Unidad. En 2014, fue el único que votó en contra de la anexión de la península ucraniana de Crimea.

La otra unidad, el "Cuerpo de Voluntarios Rusos", se formó en agosto del año pasado. La fuerza de la unidad se mantiene en secreto, pero un combatiente con el apodo de "Cardenal", cuya identificación militar fue presentada a DW, dice que realiza tareas de una compañía.

Una compañía está formada por cerca de 30 a 150 hombres. El cofundador de la unidad, el empresario Denis Kapustin, conocido en la derecha radical rusa con el seudónimo de Denis Nikitin, informó a finales del año pasado que el "Cuerpo de Voluntarios Rusos" ya estaba en acción junto al Ejército ucraniano desde el otoño boreal.

¿Qué posición ideológica?

En las redes sociales, el "Cuerpo de Voluntarios Rusos" afirma que todos sus miembros tienen opiniones conservadoras de derechas. Por ejemplo, el combatiente "Cardenal" ve a la futura Rusia como un "verdadero Estado-nación de rusos en los territorios rusos originales, teniendo en cuenta la integridad territorial de Ucrania y Bielorrusia, así como de los países vecinos". Y subraya: "Queremos construir un Estado para los rusos, que quiera vivir en paz con todas las naciones circundantes".

Los miembros de la legión "Libertad de Rusia", en cambio, no expresan públicamente sus opiniones políticas. Ilya Ponomaryov señala que no existe una ideología dominante en la unidad. Es el prototipo del futuro ejército de la Federación Rusa, afirma. Su ventaja es que no es ni de izquierda ni de derecha, ni liberal ni conservador. La idea de oponerse a la agresión de Rusia es lo que une a sus miembros, afirma Ponomaryov.

¿Disolución o preservación de la Federación Rusa?

El "Cuerpo de Voluntarios Rusos" pertenece al "Consejo Civil", una nueva asociación de emigrantes rusos fundada en Varsovia. Anastasia Sergeyeva, responsable allí de asuntos internacionales, dirigió hasta hace poco la fundación polaca "Por una Rusia Libre". Sostiene que el "Consejo Civil" incluirá también a activistas de las repúblicas constituyentes de la Federación Rusa y que defenderán el derecho de sus pueblos a la autodeterminación.

Entre otras cosas, el "Consejo Civil" ha publicado en YouTube mensajes de video dirigidos a chechenos y circasianos, en los que les pide que luchen por Ucrania y apoyen la independencia de sus repúblicas. Para financiar el trabajo del "Consejo Civil" y la formación de nuevos combatientes, Sergeyeva busca donaciones privadas.

Actualmente, el "Consejo Civil" actúa como una especie de centro de reclutamiento. Según Anastasia Sergeyeva, ahora también se reclutan hombres directamente de Rusia. En el sitio web del consejo, se ofrece a los posibles voluntarios rellenar un cuestionario en un formulario de Google o escribir a un buzón encriptado de ProtonMail. "La comunicación posterior se realiza a través de los sistemas seguros que proponemos", explica Sergeyeva, sin entrar en detalles.

