¿Bebés resistentes al VIH?: "Una intervención arriesgada y éticamente criticable"

"Dos preciosas niñas chinas llamadas Lulu y Nana llegaron al mundo hace algunas semanas llorando y tan sanas como cualquier otro bebé", anunció el científico He Jiankui en un video difundido este 25 de noviembre en YouTube.

Según He, la modificación genética en los embriones se llevó a cabo con la novedosa técnica CRISPR-Cas9, con el objetivo de conseguir que las recién nacidas fueran resistentes al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

El investigador de la Southern University of Science and Technology asegura que la modificación genética se realizó con éxito y que sólo se modificó un gen para evitar la infección con el VIH. Las identidades de los bebés y de sus padres se mantuvieron en secreto, pero según He, el padre es portador del VIH y quería evitar que sus hijos sufrieran discriminación.

He explica que él y su equipo convencieron a parejas sin hijos de participar en los experimentos y se utilizó la técnica de fecundación in vitro. Los científicos modificaron los genomas de 16 embriones para eliminar el receptor CCR5, ya que las personas que no lo tienen no pueden contraer el VIH.

DW: ¿Qué tan realista es esta noticia de China?

Jan O. Korbel: El genoma humano ya puede ser modificado desde hace algún tiempo. Sin embargo, la Unión Europea prohíbe estos experimentos en su territorio. Aún falta información básica e importante sobre las condiciones en que se realizó dicho experimento. No hay ninguna publicación al respecto y, por lo tanto, no existe estudio alguno de revisión que testifique, independientemente, que es científicamente comprobable.

¿Cuáles son los riesgos de manipular el genoma con CRISPR/Cas9?

El método CRISPR/Cas9 es una técnica precisa para emplearse en un objetivo seleccionado, pero no se pueden excluir los cambios genéticos fuera de esta área.

Los científicos He Jiankui y Zhou Xiaoqin en su laboratorio de Shenzhen, provincia de Guangdong.

¿Cuáles son las ventajas de CRISPR/Cas9?

Tiene ventajas en la investigación básica, por ejemplo. Los investigadores pueden hacer cambios prácticamente en cualquier parte del genoma. Por lo tanto, el material genético puede ser estudiado de forma mucho más específica que antes.

También existen aplicaciones potenciales muy prometedoras en la investigación aplicada, como en la producción de bacterias para la industria láctea o vitivinícola, y en el cultivo de plantas de consumo. También en biomedicina, el método CRISPR / Cas9 jugará, sin duda, un papel importante.

En el material genético de las dos niñas fue eliminado el receptor molecular a través del cual el virus HI puede penetrar la célula e infectarla ¿Qué significa eso?

Con el corte de un receptor particular se intenta replicar una mutación natural. Así, las personas afectadas no deberían poder desarrollar el sida. Una intervención de este tipo sería ilegal en Europa, además de no existir documentación sobre los efectos adicionales de los cambios introducidos.

Este procedimiento no solo es éticamente criticable, sino muy arriesgado. Intenta prevenir una enfermedad infecciosa con un método novedoso, aunque ya existen opciones de protección.

¿Cuál es el riesgo de que en tal intervención también se eliminen o dañen otros genes importantes?

Aún es imposible estimar las consecuencias a largo plazo. Dado que en el presente caso el corte hecho aparece simultáneamente en muchas células, e incluso podría variar de una célula a otra, las consecuencias son aún más inciertas. La manipulación de células madre también es ilegal en Alemania y Europa.

Jan O. Korbel es especializado en biología informática, genética humana y genómica. Es científico del Laboratorio Europeo de Biología Molecular de Heidelberg.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas Mar de luces en forma de lazo En Agartala, India, una mujer enciende velas para recordar a las víctimas en el Día Mundial del SIDA: la cinta roja es sinónimo de solidaridad y tolerancia hacia las personas que portan el virus que puede desencadenar la enfermedad de inmunodeficiencia SIDA. En la India viven aproximadamente 2,1 millones de infectados, pero la gran mayoría no sabe que lo está.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas Arte con mensaje En la Bahía de Bengala, el artista Sudarshan Pattnaik invita a todos y todas a luchar contra el VIH/SIDA. En la India, las personas con VIH reciben medicamentos gratis, pero menos de la mitad están en terapia. Los remedios se administran solo cuando el paciente también padece hepatitis o tuberculosis.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas En Brasil y México no da tregua el VIH/SIDA De acuerdo con estimaciones recientes del programa de la ONU, Brasil es el país que concentra más casos de nuevas infecciones por VIH en la región. El 49% de las nuevas infecciones en América Latina tienen lugar en Brasil. En México, el 13%. El año pasado, había 830 mil seropositivos en Brasil y se sumaron otras 48 mil nuevas infecciones. El número de muertes llegó a las 14.000.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas Con educación contra el VIH Las velas también se encienden en Katmandú, capital de Nepal. Según el Centro Nacional para el SIDA, en Nepal hay cerca de 40.000 afectados. Muchas de las personas que se infectan no saben leer ni escribir y viven en la miseria. Esto dificulta más la lucha contra el VIH y el SIDA.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas El peligro reprimido El Monumento a la Revolución en la Ciudad de México iluminado en este 1 de diciembre. México es uno de los países donde han aumentado más las nuevas infecciones. Tan sólo en la Ciudad de México hay cerca de 40.000 mujeres portadoras del virus, según la Agencia de Ayuda Malteser Internacional.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas Esperanza en la investigación En Alemania también algunos edificios públicos están decorados con la cinta roja, como la alcaldía de Hamburgo. De acuerdo con el Instituto Robert Koch (RKI), en 2016 en Alemania se infectaron 3.100 personas con el virus del VIH. El número de nuevas infecciones se mantuvo constante. Los expertos esperan que el precio de un nuevo medicamento preventivo sea más acequible para todos.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas Castidad en lugar de condones En Uganda un cartel intenta instruir a la juventud que abstenerse de tener relaciones sexuales es la presunta solución. En Kampala, aproximadamente uno de cada diez habitantes está infectado, casi la mitad de ellos adolescentes. Las cifras hablan del fracaso de los llamados a la abstención. Es más efectiva la prevención que enseñe y desmitifique el uso de los condones que apelar a la castidad.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas Es mejor la certeza que la incertidumbre Aquí en Novosibirsk, todos/as pueden hacerse un test anónimo y gratuito. Alrededor de un millón de personas en Rusia viven con VIH. Muchos no pueden pagar el costoso tratamiento. En el sur de Rusia, los Urales y Siberia, la situación es dramática. A menudo las personas infectadas padecen tuberculosis o alguna hepatitis. Autora: Stephanie Höppner (jov/vt) Autor: Stephanie Höppner



