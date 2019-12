BCE reduce proyección de crecimiento de la eurozona para 2020

El Banco Central Europeo (BCE), bajo la conducción de su nueva presidenta, Christine Lagarde, mantuvo este jueves (12.12.2019) sus tasas de interés sin cambios, y recortó su proyección de crecimiento para la eurozona en 2020 a 1,1%, un 0,1% menos que su anterior estimación.

Estas tasas permanecerán en su nivel actual "o en niveles más bajos" hasta que la institución constate un regreso duradero de la inflación al objetivo de su mandato, es decir un nivel levemente inferior al 2%, según el comunicado sobre las decisiones de la política monetaria.

Ver el video 01:28 Compartir El BCE y sus funciones Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3SLkP El BCE y sus funciones

Además, la líder del BCE confirmó este mismo jueves que lanzará el próximo mes una revisión de su estrategia de objetivos y herramientas de largo plazo, que espera tener terminada para finales de 2020. "Tendré mi propio estilo. No sobreinterpreten esto, no anticipen, no comparen. Seré yo misma, por ello probablemente diferente", afirmó Lagarde, que no es economista de formación ni tiene experiencia al frente de un banco central.

Los datos disponibles desde la reunión del Consejo de Gobierno a finales de octubre muestran que las presiones inflacionistas son "débiles" y que el crecimiento de la zona del euro es "débil".

No obstante, la nueva dirigente del BCE enfatizó que "hay algunas señales iniciales de estabilización de la ralentización económica y de un aumento suave de la inflación subyacente". Lagarde también previó que la inflación será este año del 1,2% (como en septiembre) del 1,1% en 2020 (1% en septiembre), del 1,4% en 2021 (1,5% en septiembre) y del 1,6% en 2022.

De este modo, el BCE revisa algo al alza los pronósticos de inflación para 2020 y a la baja para 2021 debido al "ritmo esperado en el futuro de los precios de la energía".

El BCE compra desde inicios de noviembre deuda pública y privada en el mercado por 20.000 millones de euros por mes y sin plazo de tiempo, con el objetivo de reanimar una economía hundida por las tensiones comerciales, como ya lo había hecho entre marzo de 2015 y finales de 2018.

ju/eal (efe, afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |