BCE no ve por ahora en Italia un motivo de preocupación para la banca

La presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Danièle Nouy, señaló que "los objetivos fiscales del Gobierno italiano" han generado "sensibilidad" en el mercado financiero, con aumentos de la prima de riesgo del país y un descenso de las cotizaciones de sus valores bursátiles, especialmente de los bancos, pero consideró que aún no se ha dado un contagio a otros Estados.

"Hasta ahora no se ha extendido a otras jurisdicciones. No creo que esté a un nivel en que sea un motivo grave de preocupación para los bancos, pero obviamente no sabemos cómo será el futuro", dijo Nouy durante una comparecencia este martes (20.11.2018) ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo en la que algunos eurodiputados le preguntaron por la discusión entre el Gobierno italiano y la Comisión Europea a cuenta del plan presupuestario de Roma para 2019.

La presidenta del MUS consideró que los bancos italianos "han hecho muchos esfuerzos" para limpiar sus balances y mejorar sus modelos de negocio, y que han obtenido "buenos resultados", por lo que "sería muy triste que esto fuese tragado por la discusión política".

Nouy agregó que "esto son cosas que pasan, los problemas de los bancos griegos comenzaron con discusiones políticas, así que mantenemos los dedos cruzados".

Italia, uno de los "retos europeos"

En cualquier caso, la presidenta del MUS señaló en su intervención que "el reciente aumento en los intereses de los bonos soberanos en un país es un acontecimiento indeseable", en una referencia velada a Italia dentro de los "retos europeos" para la banca en el entorno actual. "El BCE continuará monitorizando todos los eventos que puedan minar la posición de capital de los bancos", añadió.

La Comisión Europea solicitó al Gobierno italiano en octubre un borrador de presupuesto revisado para 2019 tras constatar que el remitido por Roma no cumplía las normas europeas. Sin embargo, el Ejecutivo italiano envió uno nuevo sin apenas cambios, con lo que Bruselas podría abrir un procedimiento que podría conllevar sanciones para el país.

Entre tanto, la prima de riesgo italiana -que mide el diferencial entre el bono italiano a diez años y el alemán del mismo plazo - subió este martes hasta los 330 puntos básicos, cerca de 200 puntos más que a principios de año.

Comisión Europea recibe al primer ministro de Italia

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reunirá el sábado próximo en una cena de trabajo con el primer ministro de Italia, para abordar la disputa presupuestaria entre el gobierno de este país y el Ejecutivo europeo, anunció el portavoz de Juncker.

La Comisión tiene prevista dar a conocer el miércoles su evaluación final de los planes presupuestarios de Italia para 2019, que infringen las normas de la eurozona para reducir la abultada deuda pública italiana, que con más del 130 por ciento del producto interior bruto (PIB) es una de las más altas del mundo.

