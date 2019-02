Bayern quiere que la Champions se transmita en la TV abierta

Recuerdos de la Copa Europea, a sus 60 años

FC Bayern - Glasgow Rangers 1:0 en tiempo extra (1967)

En Núremberg se juega la final de la Copa Europea, y yo estoy a 180 kilómetros de distancia. Prisionero de mi propio cuerpo, no puedo levantarme,. ¡Ni siquiera hay televisión aquí! Yo celebro, pero nadie se da cuenta. Me he perdido el primer acontecimiento futbolístico de mi vida. Catorce horas antes, había abierto los ojos por primera vez. (T. Oelmaier).

Autor: Andreas Sten-Ziemons (CP/EL)