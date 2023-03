Bayern Múnich y Thomas Tuchel: ¿un match a largo plazo?

El Bayern Múnich se dio el lujo de cambiar a su ex amor y le costó una separación financieramente dolorosa para el club, aproximadamente 30 millones de euros, cuando todo parecía ser un matrimonio incorrupto. ¿Buena o mala decisión? Lo que sí sabemos es que a veces lo peor que le puede pasar a uno es pensar que la solución está fuera de su casa. Amanecerá y veremos.

Al mejor estilo de búsqueda de parejas en una aplicación de dating o citas amorosas, donde te venden la esperanza de encontrar siempre algo mejor, el Bayern encontró a su mejor opción. Tal cual como pasa en el dating online, tienes que tomar decisiones inmediatas, o pierdes a tu súper match. Por eso el Bayern se hizo de los servicios de Thomas Tuchel, bávaro al igual que Julian Nagelsmann, a sabiendas de que el entrenador ex de Mainz, Borussia Dortmund, PSG y Chelsea tenía innumerables pretendientes: el Real Madrid y el Tottenham estaban interesados.

El Bayern encontró al soltero más cotizado: habla idiomas, es exitoso y tiene experiencia. Esa estabilidad emocional probablemente será el detonante de las victorias que necesitan para alzarse con el campeonato. La "nueva opción” va a llenar todas esas deficiencias que abundaban en su ex-relación.

Der Klassiker: un reto para el gurú de la táctica

El partido del Bayern contra el Borussia Dortmund es el gran reto de los últimos tiempos para Thomas Tuchel. Esta vez tratará de tumbar la racha de victorias y la consolidación de su ex-club, que le sirvió de trampolín para consolidarse en la cumbre del fútbol élite.

Tuchel apenas alcanzó a dirigir un par de entrenamientos con el equipo completo antes del partido contra el Borussia Dortmund

El masterclass de táctica tendrá que esperar un poco más: "Lo que veremos mañana será un cambio muy injusto para algunos porque todavía no he tenido las impresiones suficientes para tomar decisiones. La verdad no analicé en profundidad lo que ha pasado deportivamente hasta ahora” apuntó el técnico en esta previa de Bundesliga en directo.

También lo que caracteriza al campeón de la Champions con el Chelsea, es la flexibilidad y la empatía táctica con la que mira al fútbol. Los comportamientos, principios y tareas son fundamentales en el andamiaje táctico, ya sea línea de 3 o 4 atrás. En Mainz lo hizo con línea de cuatro. En Dortmund le dio estabilidad a la defensa con línea de tres. Esta misma fracasó en París, y luego floreció en el Chelsea.

El triplete: la nueva obsesión de Tuchel

En comparación con Nagelsmann, Tuchel prefiere asignar tareas a sus defensas para que se muevan en zonas del medio campo, sin intervenir mucho en las bandas. En cambio Nagelsmann tenía una tendencia a que los defensivos fueran carrileros y atacaran una y otra vez las bandas.

El viejo proverbio dice que nadie es profeta en su tierra. El bávaro sueña con ser canonizado en tierras bávaras, y vivir plenamente cerca de su familia, que radica en Múnich. Será cuestión de tiempo saber si lo del nuevo amor del Bayern no es tan efímero, como la dinámica de las citas amorosas en línea.