Bayern Múnich y RB Leipzig: buscando la llave mágica del triunfo

En la punta de la tabla de posiciones se encuentra el FC Bayern Múnich con 22 puntos, y pisándole los talones su próximo rival: el RB Leipzig con 20 unidades. Los números nos dan indicios de que estamos frente a un gran partido. Pero más aún, de que este encuentro se podría convertir en el nuevo Der Klassiker, desplazando a los históricos duelos Bayern – Dortmund.

Por novena vez se enfrentan en la Bundesliga, por quinta vez el líder recibe al segundo, lo que ya ha sucedido en tres veces consecutivas.

El peso de la historia

Los dueños de casa han ganado un 75 por ciento de los partidos en el césped del Allianz Arena y han entregado tan sólo un 25 por ciento en empates. No han perdido nunca. Si pensamos que la falta de espectadores -producto de la pandemia que enfrentamos - podría convertirse en una ventaja para Leipzig, la historia nos recuerda que ese estadio se trata de una fortaleza inconquistable para los oponentes: el equipo de Múnich no pierde en casa desde hace un año: 1-2 contra el Leverkusen ( 30 de noviembre de 2019).

En los 360 minutos jugados por el RB Leipzig en aquel reducto, no conseguieron anotar. Amargo sabor que tiñe las estadísticas. La única victoria histórica ha sido conseguida el 18 de marzo del 2018 pero en su propio estadio ( 2-1). El hechizo de los muniqueses se desvanecía en esa tarde, los once de Leipzig calmaban el fuego goleador de los visitantes, pero no lo extinguirían por completo.

¿Cuáles son las armas de Julian Nagelsmann, entonces, para encontrar la llave que abra el portal mágico ?

Thomas Müller será una de las armas más fuertes del Bayern

La mejor defensa de la Bundesliga

La afinada y certera delantera del Bayern se enfrentará a la mejor defensa de la liga. En lo que va de temporada ha recibido sólo 6 goles en contra. Y más aún, en ningún otro equipo los defensas o Abwehr han anotado más goles que en el RB Leipzig, llegando a los 5 tantos.

Ante el campeón, las estadísticas no bastan. La creatividad del medio campo, la potencia y velocidad no sirven de nada si no se decreta desde el primer minuto un juego colectivo fructífero por sobre las individualidades. Buscar en conjunto, la llave que abra la puerta del arco. Todo o nada. Apostar inteligentemente a no sólo mantener el balón, sino a encajarlo y romper el hechizo del Bayern que sigue sin goles en contra en los primeros quince minutos en lo que va corrido de temporada.

Si bien Leipzig ha realizado más disparos al arco que el Bayern en esta Bundesliga – 150 contra 145 - es el Bayern quien se alza como el cuadro más eficaz de la liga : sólo una media de 4,7 tiros para marcar. Insuperables .

Serán 90 minutos que sin duda subirán la temperatura de este invierno europeo. Dos equipos concentrados en convertirse en Tabellenführer, líderes de tabla. Convencidos de sus potencialidades, haciendo gala de sus talentos. Creando los espacios para coger la llave mágica que les dará el triunfo.